​Рада викликала голову АМКУ Кириленка через різке подорожчання пального

Голову Антимонопольного комітету Павла Кириленка викликали до Верховної Ради для доповіді через ситуацію на ринку пального.

Відповідне рішення ухвалили депутати під час сьогоднішнього пленарного засідання, передає Укрінформ.

"Я пропоную викликати на завтра на 12:00 у Верховну Раду голову АМКУ Павла Кириленка, щоб він доповів нам, що відбувається, чому такі ціни на заправках, чому в Україні ціна на пальне зросла значно більше, ніж у країнах Європи, чому вона зросла за один день", - заявив ініціатор виклику, народний депутат Олексій Гончаренко.

Пропозицію викликати голову АМКУ підтримали 156 народних депутатів, чого достатньо для ухвалення рішення.

Спікер парламенту Руслан Стефанчук також повідомив, що в п’ятницю на "Годині запитань до уряду" Рада розгляне ситуацію на ринку палива в Україні.

Пальне в Україні подорожчало на тлі війни в Ірані і фактичного паралічу важливого шляху постачання — Ормузької протоки.

9 березня середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 65 коп. - до 69,02 грн/л, на дизельне пальне - на 2 грн 50 коп. до 71,6 грн/л.

Глава українського уряду Юлія Свириденко провела зустріч з ключовими представниками ринку нафтопродуктів. Вона наголосила, що ціни на пальне мають формуватися справедливо.