Рада провалила законопроєкт про "податок на OLX"

До другого читання в нього хотіли включити й інші вимоги МВФ.

Верховна Рада провалила голосування за законопроєкт про оподаткування цифрових платформ #14025. За проголосували менше 226 мінімально необхідних. За повернення суб'єкту законодавчої ініціативи – уряду – віддали голоси 187 депутатів.

Законопроєкт вважається відхиленим. Про це оголосив спікер ВР Руслан Стефанчук, стало відомо з трансляції.

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що до другого читання Кабмін планував подати до законопроєкту правки і з іншими вимогами МВФ. Зокрема, про скасування пільги на посилки до 150 євро, про застосування ПДВ для фізичних осіб-підприємців, про закріплення підвищеного військового збору в 5 % і після закінчення воєнного стану.

Цей законопроєкт також відомий як проєкт закону про “податок на OLX”. Він передбачав зобов’язання оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи.

Однак оподатковувати пропонували не всі доходи, а ті, що перевищують 2000 євро.

