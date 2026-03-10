Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Рада провалила законопроєкт про "податок на OLX"

До другого читання в нього хотіли включити й інші вимоги МВФ. 

Верховна Рада провалила голосування за законопроєкт про оподаткування цифрових платформ #14025. За проголосували менше 226 мінімально необхідних. За повернення суб'єкту законодавчої ініціативи – уряду – віддали голоси 187 депутатів.

Законопроєкт вважається відхиленим. Про це оголосив спікер ВР Руслан Стефанчук, стало відомо з трансляції. 

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що до другого читання Кабмін планував подати до законопроєкту правки і з іншими вимогами МВФ. Зокрема, про скасування пільги на посилки до 150 євро, про застосування ПДВ для фізичних осіб-підприємців, про закріплення підвищеного військового збору в 5 % і після закінчення воєнного стану. 

Цей законопроєкт також відомий як проєкт закону про “податок на OLX”. Він передбачав зобов’язання оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи.

Однак оподатковувати пропонували не всі доходи, а ті, що перевищують 2000 євро. 

Більше про це – в публічному інтерв’ю Соні Кошкіної “Зміни оподаткування ФОПів, Міндічгейт, перемовини з МВФ і гроші на війну. Особлива розмова з очільником Мінфіну і головою НБУ”.

