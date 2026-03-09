Перемога й поразка на старті Haru Basho: сумоїст Явгусишин розпочав шлях до йокодзуни

Паралельно з ним виступає маегашіра Сергій Соколовський з Мелітополя, у якого свої цілі — покращити становище у вищій лізі сумо — макуучі.

Окрім того, українець є чинним переможцем січневого турніру Hatsu Basho. Потенційний тріумф на березневому турнірі буде аномальною подією в сумо, але ж для Аонішікі не вперше перевертати сумо з ніг на голову.

В Осаці, Японія, розпочався другий щорічний гранд-турнір із сумо — Haru Basho, який проходить у березні. Український сумоїст Данило Явгусишин (Арата Аонішікі) підходить до нього в новому статусі — цуноторі. Це означає, що він є претендентом на отримання звання йокодзуни — найвищого в сумо.

Новий статус — новий тягар відповідальності

Арата Аонішікі підійшов до березневого турніру в статусі цуноторі — кандидата на звання йокодзуни. Таке рішення ухвалив комітет йокодзун — орган при Асоціації сумо Японії — одразу після Hatsu Basho. Це сталося через те, що Данило виграв січневий гранд-турнір у статусі озекі. Як відомо, для того, щоб стати йокодзуною, варто виграти два турніри поспіль у вищому дивізіоні — макуучі — в ранзі озекі.

Фото: EPA/UPG Аонішікі Арата з Кубком Імператора

Варто уточнити, що в сумо діє система, за якої підвищення в ранзі відбувається поступово. До прикладу, секіваке — сумоїст із третім за статусом рангом — у випадку якісного виступу або двох перемог поспіль на турнірах (зазвичай цього не потрібно) не може одразу стати йокодзуною — лише озекі. Скоротити шлях неможливо.

Красномовний приклад — Явгусишин, який від турніру до турніру підіймається в ранговій ієрархії. Цього разу завдання чи не найважче. Щоб «пройти сумо», потрібно або перемогти на Haru Basho, або продемонструвати надвисокий рівень — здобути щонайменше 13 перемог на турнірі. Найкращий результат Данила в макуучі в кар’єрі — 12-3. Цього вистачало, щоб вийти до плей-оф і перемогти, але зробити це знову буде складно. Головне — не зганьбитися й виграти більше сутичок, ніж програти. Завдання реалістичне, адже найгірший показник Аонішікі в кар’єрі — 11-4.

Фото: EPA/UPG Данило Явгусишин (праворуч) під час параду

Якщо Аонішікі не зможе виконати умови комітету йокодзун, то його позбавлять статусу цуноторі, аж поки він знову не виграє турнір або виступить максимально переконливо. Словом, катастрофи не буде.

Які ж шанси в українця назавжди змінити сумо?

Між тренуваннями й офіційними заходами

Те, що Данило зробив у 21-річному віці, — уже забагато. Він виграв два гранд-турніри поспіль, переписав низку рекордів, зокрема «вічних». Так зазвичай кажуть про рекорди, які залишаються неоновленими хоча б десять років. Проте очікувати, що сумоїст легко переможе втретє, не варто.

Фото: mainichi.jp. Аонішікі Арата (Данило Явгусишин)

Після здобуття статусу озекі в грудні 2025 року Аонішікі отримав додаткові обов’язки, пов’язані з відвідуванням подій Асоціації сумо Японії, заходів із популяризації цього спорту, показових сутичок тощо. Натомість часу для тренувань стає менше. Не забуваймо також, що українець не робив пауз у виступах… Окрім того, Данило продовжує набирати вагу й наближається до 150 кілограмів. Потенційно це може вплинути на його стиль, бо ж до додаткових кілограмів треба адаптуватися. Чи зможе він пройти всю дистанцію Haru Basho? Побачимо. Зрозуміло одне: він — феномен, тож очікувати можна всього.

Явгусишин разом з іншими сумоїстами уже стартував на Haru Basho 8 березня й розпочав з упевненої перемоги. У своїй першій сутичці українець здолав японського комусубі Вакамотохару. Японець виконав хенку — уникнув стартового зіткнення, — але не зміг нічого запропонувати українцеві. Аонішікі виштовхав суперника за межі дохйо.

Сьогодні ж, 9 березня, Данило Явгусишин зазнав, мабуть, очікуваної поразки від японського маегашири Йошінофуджі. Сутичка проходила переважно в центрі дохйо, але японцеві вдалося виштовхати українця та записати до активу четверту перемогу в очних протистояннях. Японець залишається одним із найнезручніших суперників для Явгусишина. Данило переміг його лише одного разу.

У рамках третього змагального дня Явгусишин змагатиметься з маегаширою Вакатакакаге.

Йокодзуна не справжній?

Однією з найбільших інтриг перед Haru Basho було те, чи зможе йокодзуна Оносато — гордість Японії — повернутися після вкрай слабкого січневого гранд-турніру. Тоді він, як і колега по рангу монгол Хошорю, виступав із травмою й здобув лише 10 перемог при 5 поразках.

Фото: EPA/UPG Японський йокодзуна Оносато

Для сумоїста рангу йокодзуна такий результат є недопустимим. Через це японець, який, до слова, досі повністю не відновився від травми, мав би знищувати кожного суперника на Haru Basho. На практиці ж у нього дві поразки у двох сутичках на початку змагань. Якщо так триватиме, то японець буде змушений знятися зі змагань, щоб повністю залікувати пошкодження. Програвати й потенційно дарувати кінбоші маегаширам (золота зірка, яку отримує маегашира за перемогу над йокодзуною, — LB.ua) й доплату до зарплати — це не рівень найкращих сумоїстів світу. Або виграєш, або закінчуєш.

Ще один йокодзуна з Монголії Хошорю натомість тримає марку. Він здобув дві перемоги й очолює турнірну таблицю гранд-турніру разом з одинадцятьма японцями, які теж ще не програвали на Haru Basho-2026. Очевидно, монгол залікував травму меніска й підійшов до турніру в набагато кращих кондиціях, ніж Оносато.

У пошуках Явгусишина

Перед Хошорю стоять одразу два завдання на турнірі. Перше — виграти кубок, а друге — перемогти Аонішікі Арату, якому монгольський йокодзуна поступався аж 5 разів. Ба більше, він жодного разу не перемагав українця в офіційних сутичках.

Фото: EPA/UPG Монгольський йокодзуна Хошорю

Щоб це виправити, перед початком турніру монгол відвідав стайню (спеціалізований клуб сумоїстів, де вони живуть і тренуються, — LB.ua), в якій займається Данило. За правилами сумо йокодзуни можуть відвідувати інші стайні й викликати їхніх сумоїстів на тренувальний бій.

Саме це й зробив Хошорю. Він викликав Аонішікі на тренувальну сутичку, а потім на ще одну, і ще одну… Після четвертої Явгусишин покинув тренувальний зал, проігнорувавши заклики монгола продовжувати змагатися. Очевидно, таким чином йокодзуна підбирав ключик до українського озекі, щоб перервати домінування Данила вже на березневому турнірі.

Пригоди українця Шіші

Ще один український сумоїст Шіші Масару, як і Арата Аонішікі, встиг і виграти, й програти на Haru Basho. У стартовій сутичці Сергій Соколовський переміг Ошоумі, а в рамках другого змагального дня поступився Осакорю.

Фото: Спортивний комітет України Український сумоїст Сергій Соколовський

Якщо Явгусишин націлений на третій Кубок Імператора, то для уродженця Мелітополя достатньо буде закінчити турнір з позитивною різницею перемог і поразок. Він додає від змагань до змагань, тож варто очікувати щонайменше його присутності у середині турнірної таблиці за підсумками 15 змагальних днів.

Haru Basho триватиме до 22 березня. Українці, як бійці з верхньої частини макуучі, виступають зранку за київським часом.

За перебігом змагань і виступом українців на турнірі слідкуйте на LB.ua.