​Збірна України виборола 10 медалей на Паралімпіаді-2026

Сьогодні наші спортсмени здобули одну срібну та три бронзові нагороди.

Збірна України виборола вже 10 медалей на XIV зимових Паралімпійських іграх: три золоті, дві срібні та п’ять бронзових - і друге місце у медальному заліку після команди Китаю, у якої на одну нагороду більше.

Про це повідомило Міністерство молоді та спорту та Національний паралімпійський комітет.

Сьогодні команда України здобула одну срібну та три бронзові нагороди.

"Фінальною крапкою другого змагального дня Украіїни на Паралімпіаді-2026 стали дві високі нагороди у парабіатлоні в індивідуальній гонці на дистанції 12,5 км серед спортсменів з порушеннями зору: Мурашковський Максим (м.Київ) - лідер Труш Віталій (Закарпатська обл) - вибороли срібну нагороду; це перша медаль цього тандему на Паралімпіаді, адже ці Ігри - дебют спортсменів! Суярко Дмитро (Волинська обл.) - лідер Ніконович Олександр (Київська обл.) вибороли бронзу", - йдеться в повідомленні.

7 березня Україна закінчила перший змагальний день Паралімпіади-2026 у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо на першому місці з результатом у шість медалей: 3 золотих, 1 – срібна й 2 бронзові.

Потрійний подіум збірна України отримала у змаганні у класі спортсменів з порушенням зору: українці здобули всі три медалі - Олександр Казік – золото, Ярослав Решетинський – срібло, Анатолій Ковалевський – бронза.

Представниця Київщини Олександра Кононова виборола золоту медаль у спринтерській гонці з парабіатлону серед спортсменок у класі стоячи на зимових Паралімпійських іграх 2026. Це вже п’ята золота медаль Паралімпійських ігор у її кар’єрі та третя у парабіатлоні. Вона має також три "золота" у лижних гонках. Тарас Радь виборов золото у біатлонній гонці спринт на дистанції 7,5 км у класі сидячи.