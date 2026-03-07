Збірна України здобула три золоті нагороди на старті Паралімпійських ігор-2026 в Італії

Українські параатлети вибороли 3 золотих, 1 срібну й 2 бронзових нагороди в перший змагальний день Паралімпіади-2026 в Італії.

Про це повідомляє LB.ua.

Першим медальну скарбничку України поповнив Тарас Радь, який фінішував першим у парабіатлонському спринті серед атлетів, які змагаються сидячи.

Друге «золото» в актив додала парабіатлоністка Олександра Кононова, яка виступала у класі стоячи.

Кульмінацією змагального дня для України став чоловічий спринт серед атлетів з порушенням зору. Українці змогли зайняти весь п’єдестал. Золота нагорода – в Олександра Казіка.

Загалом в активі синьо-жовтих 6 медалей.

Нагадаємо, Паралімпійські ігри-2026 в Італії триватимуть до 15 березня.

Україна ігнорує всі офіційні заходи Паралімпіади через рішення Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) допустити до змагань росіян і білорусів під власними прапорами.