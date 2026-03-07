ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Збірна України здобула три золоті нагороди на старті Паралімпійських ігор-2026 в Італії

Українці очолюють медальний залік змагань після першого дня.

Збірна України здобула три золоті нагороди на старті Паралімпійських ігор-2026 в Італії
Українські парабіатлоністи після гонки
Фото: НПК України

Українські параатлети вибороли 3 золотих, 1 срібну й 2 бронзових нагороди в перший змагальний день Паралімпіади-2026 в Італії.

Про це повідомляє LB.ua.

Першим медальну скарбничку України поповнив Тарас Радь, який фінішував першим у парабіатлонському спринті серед атлетів, які змагаються сидячи.

Друге «золото» в актив додала парабіатлоністка Олександра Кононова, яка виступала у класі стоячи. 

Кульмінацією змагального дня для України став чоловічий спринт серед атлетів з порушенням зору. Українці змогли зайняти весь п’єдестал. Золота нагорода – в Олександра Казіка.

Загалом в активі синьо-жовтих 6 медалей.

Нагадаємо, Паралімпійські ігри-2026 в Італії триватимуть до 15 березня.

Україна ігнорує всі офіційні заходи Паралімпіади через рішення Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) допустити до змагань росіян і білорусів під власними прапорами.

﻿
