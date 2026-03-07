Глава Паралімпійського комітету: поранені на війні в Україні російські військові зможуть брати участь у майбутніх іграх

Ендрю Парсонс сказав, що «для нас не має значення, що вони робили раніше на полі бою».

Президент Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) Ендрю Парсонс заявив, що російські військові, які отримали поранення під час війни проти України, зможуть брати участь у майбутніх Паралімпійських іграх. Про це повідомляє BBC News.

За даними розслідування розташованого у Польщі медіа Vot Tak, про яке повідомляє The Moscow Times, у Росії активно переводять поранених військових у параспорт за прискореною процедурою. Російський паралімпійський комітет, як повідомляють, заявив, що щонайменше 70 ветеранів уже виступають у національних командах.

Парсонс говорив із BBC Sport у день відкриття зимових Паралімпійських ігор в Італії. Церемонію бойкотують сім команд, зокрема Україна, через допуск російських і білоруських спортсменів до змагань.

У лютому було оголошено, що на Паралімпіаді виступатимуть шість росіян і чотири білоруси після того, як МПК торік зняв відсторонення з обох країн. Це буде перший випадок з часів Сочі-2014, коли на Паралімпійських іграх знову піднімуть російський прапор.

Відповідаючи на запитання, чи дозволять пораненим на війні росіянам виступати на майбутніх Іграх, Парсонс заявив, що після рішення генеральної асамблеї про зняття відсторонення Росію і Білорусь мають розглядати як будь-який інший національний паралімпійський комітет.

За його словами, у багатьох країнах спортсменів набирають із військових, і Росія в цьому не є винятком.

«Ми повинні пам’ятати, з чого все почалося. Наш рух виник після Другої світової війни — саме серед поранених військових. Паралімпійський рух дає можливість [реалізувати себе] після війни», — сказав він.

Парсонс підкреслив, що організація виступає проти будь-яких воєн і конфліктів, але прагне дати пораненим у війні шанс повернутися до суспільства через спорт.

«Для нас не має значення, що вони робили раніше на полі бою. Воєнні злочини — це інше питання, але наш рух дає людям другий шанс», — додав він.

Росію та Білорусь відсторонили від паралімпійських змагань після повномасштабного вторгнення Росії в Україну напередодні зимової Паралімпіади 2022 року. У МПК заявляли, що рішення було ухвалене не через саме вторгнення, а через використання паралімпійського спорту для пропаганди військової кампанії.

Пізніше організація заявила, що доказів такої пропаганди стало менше.

На запитання, чи втрутиться МПК, якщо з’являться нові докази використання паралімпійського спорту для пропаганди, Парсонс відповів: «Якщо наші члени робитимуть це — так».