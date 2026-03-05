Збірна України ветеранів і ветеранок здобула 43 медалі на міжнародних змаганнях Marine Corps & Air Force Trials 2026, які пройшли в США.

Про це повідомляє Міністерство ветеранів України.

Формат Marine Corps and Air Force Trials побудований за принципом адаптивного спорту: усі дисципліни підлаштовані під індивідуальні можливості поранених військових, ветеранів і ветеранок, щоб змагання були чесними, безпечними й конкурентними.

Фото: Міністерство ветеранів України Українські ветерани, які брали участь у змаганнях

Фото: Міністерство ветеранів України Емоції української команди ветеранів

Фото: Міністерство ветеранів України Українські ветерани з медалями

Фото: Міністерство ветеранів України Ветеран підписує прапор України

Захисники та захисниці вибороли 27 золотих нагород у бігу, плаванні, пауерліфтингу, метанні диска, штовханні ядра, велоспорті та веслуванні, а також здобули командне «золото» у волейболі. Крім цього, у доробку команди — 8 срібних медалей та два командні «срібла» у регбі на кріслах колісних і стрільбі з лука. Також українські спортсмени здобули 6 бронзових нагород у бігу, метанні диска, кульовій стрільбі та плаванні.

Змагання тривали з 20 лютого по 3 березня.

Українська команда вже повернулася в Україну.