Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ГоловнаСпорт

Українські ветерани й ветеранки здобули 43 медалі на міжнародних змаганнях у США

До національної команди ввійши 13 ветеранів і 2 ветеранки.

Українські ветерани й ветеранки здобули 43 медалі на міжнародних змаганнях у США
Українська команда ветеранів і ветеранок
Фото: Міністерство ветеранів України

Збірна України ветеранів і ветеранок здобула 43 медалі на міжнародних змаганнях Marine Corps & Air Force Trials 2026, які пройшли в США.

Про це повідомляє Міністерство ветеранів України.

Формат Marine Corps and Air Force Trials побудований за принципом адаптивного спорту: усі дисципліни підлаштовані під індивідуальні можливості поранених військових, ветеранів і ветеранок, щоб змагання були чесними, безпечними й конкурентними.

Українські ветерани, які брали участь у змаганнях
Фото: Міністерство ветеранів України
Українські ветерани, які брали участь у змаганнях

Емоції української команди ветеранів
Фото: Міністерство ветеранів України
Емоції української команди ветеранів

Українські ветерани з медалями
Фото: Міністерство ветеранів України
Українські ветерани з медалями

Ветеран підписує прапор України
Фото: Міністерство ветеранів України
Ветеран підписує прапор України

Захисники та захисниці вибороли 27 золотих нагород у бігу, плаванні, пауерліфтингу, метанні диска, штовханні ядра, велоспорті та веслуванні, а також здобули командне «золото» у волейболі. Крім цього, у доробку команди — 8 срібних медалей та два командні «срібла» у регбі на кріслах колісних і стрільбі з лука. Також українські спортсмени здобули 6 бронзових нагород у бігу, метанні диска, кульовій стрільбі та плаванні.

Змагання тривали з 20 лютого по 3 березня. 

Українська команда вже повернулася в Україну.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies