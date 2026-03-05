Збірна України ветеранів і ветеранок здобула 43 медалі на міжнародних змаганнях Marine Corps & Air Force Trials 2026, які пройшли в США.
Про це повідомляє Міністерство ветеранів України.
Формат Marine Corps and Air Force Trials побудований за принципом адаптивного спорту: усі дисципліни підлаштовані під індивідуальні можливості поранених військових, ветеранів і ветеранок, щоб змагання були чесними, безпечними й конкурентними.
Захисники та захисниці вибороли 27 золотих нагород у бігу, плаванні, пауерліфтингу, метанні диска, штовханні ядра, велоспорті та веслуванні, а також здобули командне «золото» у волейболі. Крім цього, у доробку команди — 8 срібних медалей та два командні «срібла» у регбі на кріслах колісних і стрільбі з лука. Також українські спортсмени здобули 6 бронзових нагород у бігу, метанні диска, кульовій стрільбі та плаванні.
Змагання тривали з 20 лютого по 3 березня.
Українська команда вже повернулася в Україну.