​ГУР оприлюднило дані 10 російських спортсменів - учасників війни проти України

Деякі з них потрапили в паралімпійський спорт у межах "реабілітаційних програм" для учасників так званої СВО.

ГУР Міноборони у співпраці з Мінмолодьспорту та Центром протидії дезінформації оприлюднюють дані російських спортсменів, які потрапили в паралімпійський спорт у межах "реабілітаційних програм" для учасників війни проти України.

Дані опубліковано на порталі War&Sanctions в розділі "Чемпіони терору".

"Спільний проєкт паралімпійського комітету Росії та загальноросійського громадського руху “Здоровоє отєчєство” під назвою “Гєроі нашего врємєні” спрямований на сприяння учасникам так званої СВО, які отримали інвалідність.Засобами паралімпійського спорту учасників вторгнення до України намагаються фізично та соціально адаптувати", - йдеться в повідомленні.

Серед оприлюднених сьогодні російських “параспортсменів”:

Шинкар Владіслав Лєонідовіч — член паралімпійської збірної РФ з фехтування на кріслах колісних, був заступником командира батальйону з озброєння та заступником командира батальйону з роботи з особовим складом у батальйоні “Восток”;

Бушмакін Антон Павловіч — член національної збірної з веслування на байдарках і каное для осіб з ураженням опорно-рухового апарату, а також сапер і колишній морпіх, учасник бойових дій під Авдіївкою на Донеччині. Є героєм документальної стрічки "Шаґай", в якій заявляє про свою підготовку до Паралімпіади і намір взяти участь у ній під російським прапором;

Гєнінов Циден Баїрович - член збірної команди збройних сил росії, номінант на звання “кращого атлета 2025 року” за версією Міжнародної ради військового спорту (CISM), лейтенант збройних сил РФ. Служив у 5-й окремій гвардійській танковій тацинській бригаді, яка брала участь у наступі на Київщину.

"Такі російські атлети мають бути виключені зі світової спортивної спільноти та відсторонені від участі у міжнародних змаганнях, навіть у нейтральному статусі", - наголосили в ГУР.