Війна

Внаслідок ворожих обстрілів Сумщини є загиблий та постраждалі

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Внаслідок ворожих обстрілів Сумщини є загиблий та постраждалі
Фото: unn.ua

Як повідомила Сумська ОВА, внаслідок російських обстрілів території області за добу є загиблий та постраждалі серед мирних жителів:

  • В Есманьській громаді внаслідок обстрілу з РСЗВ загинув 48-річний чоловік.
  • У Сумській громаді внаслідок удару ворожого безпілотника в  легковий автомобіль поранений 37-річний чоловік. 
  • До медичного закладу звернувся 72-річний житель Миропільської громади, який постраждав 2 березня внаслідок удару БпЛА.

Протягом доби, з ранку 3 березня до ранку 4 березня 2026 року, російські війська здійснили більше 130 обстрілів по 35 населених пунктах в 17 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах. 

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

  • Сумська
  • Миропільська
  • Юнаківська
  • Білопільська
  • Краснопільська
  • Глухівська
  • Березівська
  • Есманьська
  • Шалигинська
  • Середино-Будська
  • Шосткинська
  • Хутір-Михайлівська
  • Свеська
  • Зноб-Новгородська
  • Новослобідська
  • Путивльська
  • Великописарівська.

Ворог застосовував міномети, артилерію, РСЗВ, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: 

  • у Шосткинській громаді зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджено приватні житлові будинки, господарчі споруди,  об’єкт цивільної інфраструктури, нежитлові споруди, приватні легкові автомобілі;
  • в Есманьській громаді зруйновано приватний житловий будинок;
  • у Сумській громаді знищено приватний легковий автомобіль, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, багатоквартирний житловий будинок, приватні легкові автомобілі, нежитлові приміщення; 
  • у Білопільській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, нежитлові приміщення; 
  • у Шалигинській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
  • у Середино-Будській громаді пошкоджено нежитлові приміщення; 
  • у Свеській громаді зруйновано приватний житловий будинок, об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Глухівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
  • у Березівській громаді пошкоджено житловий будинок;
  • у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури; 
  • у Хутір-Михайлівській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Річківській громаді внаслідок обстрілу 2 березня пошкоджено приватний житловий будинок, господарчу споруду, приватний легковий автомобіль.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 14 людей.

За добу повітряна тривога в області тривала 21 годину 33 хвилини.

﻿
