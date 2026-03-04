Внаслідок ворожих обстрілів Сумщини є загиблий та постраждалі

Як повідомила Сумська ОВА, внаслідок російських обстрілів території області за добу є загиблий та постраждалі серед мирних жителів:

В Есманьській громаді внаслідок обстрілу з РСЗВ загинув 48-річний чоловік.

У Сумській громаді внаслідок удару ворожого безпілотника в легковий автомобіль поранений 37-річний чоловік.

До медичного закладу звернувся 72-річний житель Миропільської громади, який постраждав 2 березня внаслідок удару БпЛА.

Протягом доби, з ранку 3 березня до ранку 4 березня 2026 року, російські війська здійснили більше 130 обстрілів по 35 населених пунктах в 17 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

Сумська

Миропільська

Юнаківська

Білопільська

Краснопільська

Глухівська

Березівська

Есманьська

Шалигинська

Середино-Будська

Шосткинська

Хутір-Михайлівська

Свеська

Зноб-Новгородська

Новослобідська

Путивльська

Великописарівська.

Ворог застосовував міномети, артилерію, РСЗВ, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Шосткинській громаді зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджено приватні житлові будинки, господарчі споруди, об’єкт цивільної інфраструктури, нежитлові споруди, приватні легкові автомобілі;

в Есманьській громаді зруйновано приватний житловий будинок;

у Сумській громаді знищено приватний легковий автомобіль, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, багатоквартирний житловий будинок, приватні легкові автомобілі, нежитлові приміщення;

у Білопільській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, нежитлові приміщення;

у Шалигинській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;

у Середино-Будській громаді пошкоджено нежитлові приміщення;

у Свеській громаді зруйновано приватний житловий будинок, об’єкт цивільної інфраструктури;

у Глухівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;

у Березівській громаді пошкоджено житловий будинок;

у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури;

у Хутір-Михайлівській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;

у Річківській громаді внаслідок обстрілу 2 березня пошкоджено приватний житловий будинок, господарчу споруду, приватний легковий автомобіль.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 14 людей.

За добу повітряна тривога в області тривала 21 годину 33 хвилини.