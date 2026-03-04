Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
На Харківщині за добу внаслідок обстрілів постраждали 12 людей, серед них – дитина

Також обстрілами пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

На Харківщині за добу внаслідок обстрілів постраждали 12 людей, серед них – дитина
Фото: Новинарня

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 12 населених пунктів Харківської області. Про це повідомляє Харківська ОВА

Внаслідок обстрілів постраждали 12 людей, серед них – дитина: 

  • у м. Харків зазнали гострої реакції на стрес 60-річна жінка і 70-річний чоловік; 
  • у м. Чугуїв постраждали 44-річний і 47-річний чоловіки, жінки 32, 64, 66 років та 7-річна дівчинка; 
  • у сел. Вільшани Солоницівської громади зазнали гострої реакції на стрес 47-річна і 63-річна жінки та 90-річний чоловік; 
  • у сел. Близнюки отримав поранення 30-річний чоловік.

Внаслідок вибуху невідомого предмета у Харкові загинув 45-річний чоловік, постраждала 45-річна жінка.

Ворог атакував БпЛА Київський район Харкова. 

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • 3 КАБ;
  • 10 БпЛА типу "Герань-2";
  • 2 fpv-дрони;
  • 36 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у м. Харків пошкоджено багатоквартирний будинок; 
  • у Богодухівському районі пошкоджено 7 приватних будинків, гараж, 2 господарчі споруди, електромережі (с. Мурафа); 
  • у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду (с. Гроза), цивільну будівлю (с. Грушівка), господарчу споруду (с. Василенкове); 
  • в Ізюмському районі пошкоджено 6 приватних будинків (с. Оскіл), магазин (с. Малинівка); 
  • у Харківському районі пошкоджено 5 приватних будинків (сел. Вільшани); 
  • у Лозівському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру (сел. Близнюки, с. Енергетиків);
  • у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок, автомобіль, 3 господарчі споруди (м. Чугуїв).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 200 людей.

Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 21 238 людей.

Упродовж минулої доби зафіксовано 144 бойові зіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в напрямку населених пунктів Зибине та Кругле.

На Куп’янському напрямку ворог п’ять разів атакував в бік Петропавлівки, Новоплатонівки та Курилівки.

