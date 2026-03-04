Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 12 населених пунктів Харківської області. Про це повідомляє Харківська ОВА.
Внаслідок обстрілів постраждали 12 людей, серед них – дитина:
- у м. Харків зазнали гострої реакції на стрес 60-річна жінка і 70-річний чоловік;
- у м. Чугуїв постраждали 44-річний і 47-річний чоловіки, жінки 32, 64, 66 років та 7-річна дівчинка;
- у сел. Вільшани Солоницівської громади зазнали гострої реакції на стрес 47-річна і 63-річна жінки та 90-річний чоловік;
- у сел. Близнюки отримав поранення 30-річний чоловік.
Внаслідок вибуху невідомого предмета у Харкові загинув 45-річний чоловік, постраждала 45-річна жінка.
Ворог атакував БпЛА Київський район Харкова.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 3 КАБ;
- 10 БпЛА типу "Герань-2";
- 2 fpv-дрони;
- 36 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у м. Харків пошкоджено багатоквартирний будинок;
- у Богодухівському районі пошкоджено 7 приватних будинків, гараж, 2 господарчі споруди, електромережі (с. Мурафа);
- у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду (с. Гроза), цивільну будівлю (с. Грушівка), господарчу споруду (с. Василенкове);
- в Ізюмському районі пошкоджено 6 приватних будинків (с. Оскіл), магазин (с. Малинівка);
- у Харківському районі пошкоджено 5 приватних будинків (сел. Вільшани);
- у Лозівському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру (сел. Близнюки, с. Енергетиків);
- у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок, автомобіль, 3 господарчі споруди (м. Чугуїв).
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 200 людей.
Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 21 238 людей.
Упродовж минулої доби зафіксовано 144 бойові зіткнення.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в напрямку населених пунктів Зибине та Кругле.
На Куп’янському напрямку ворог п’ять разів атакував в бік Петропавлівки, Новоплатонівки та Курилівки.