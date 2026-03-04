Внаслідок нічної атаки дронів є влучання на 15 локаціях

Уламки впали ще в одному місці.

У ніч на 4 березня, починаючи з 18:00, Росія атакувала українців 149 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Била з російських напрямків Брянськ, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ і окупованого Криму. Близько ста дронів були “шахедами”.

За попередніми даними, знешкодили 129 дронів. Про це повідомили в Повітряних силах.

Бойова робота йшла на півночі, півдні і сході України.

“Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Повітряні сили в Telegram

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.