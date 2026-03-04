Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Війна

Внаслідок нічної атаки дронів є влучання на 15 локаціях

Уламки впали ще в одному місці. 

У ніч на 4 березня, починаючи з 18:00, Росія атакувала українців 149 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Била з російських напрямків Брянськ, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ і окупованого Криму. Близько ста дронів були “шахедами”.

За попередніми даними, знешкодили 129 дронів. Про це повідомили в Повітряних силах.

Бойова робота йшла на півночі, півдні і сході України.

“Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації”, – йдеться у повідомленні. 

Фото: Повітряні сили в Telegram

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

﻿
