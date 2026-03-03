ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
На Херсонщині внаслідок російських обстрілів загинула людина і вісім поранено

Армія РФ атакувала населені пункти артилерією, зокрема - реактивною, мінометною зброєю, та дронами різного типу.

Фото: Вікіпедія

На Херсонщині внаслідок російської агресії упродовж дня одна людина загинула, вісім дістали поранень.

Про це повідомила обласна прокуратура в Telegram.

Розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, сьогодні протягом дня армія РФ атакувала населені пункти області артилерією, зокрема - реактивною, мінометною зброєю, та дронами різного типу.

"Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії одна людина загинула, ще вісім – травмувалися", - йдеться в повідомленні.

Так, близько 05:00 ранку через влучання ударного БпЛА поблизу службового автомобіля загинув співробітник поліції, ще один – дістав поранення.

Всі атаки на мирних жителів, що тривали протягом дня, також відбувалися за допомогою різного типу БпЛА: у Херсоні дістали поранень три жінки та троє чоловіків, ще одна жінка постраждала у Дар’ївці.

Також пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, автотранспорт. 

﻿
