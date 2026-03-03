Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Лубінець: станом на 2025 рік росіяни стратили 337 полонених українців

Омбудсман закликав світ посилити відповідальність Росії за катування військовополонених.  

Лубінець: станом на 2025 рік росіяни стратили 337 полонених українців
Дмитро Лубінець на Раді ООН з прав людини
Фото: Офіс омбудсмана

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець виступив під час Інтерактивного діалогу зі Спеціальним доповідачем з питань катувань у межах засідання Ради ООН з прав людини.

Про це він повідомив у Telegram.

Лубінець наголосив, що Росія перетворила катування на державну політику та використовує його як зброю. 

Він наголосив, що згідно даних ООН, понад 95% українських військовополонених зазнають систематичних тортур, а станом на кінець 2025 року 337 українських військовополонених були свідомо й жорстоко страчені росіянами.

Омбудсман закликав міжнародну спільноту невідкладно посилити тиск на Росію, забезпечити повне документування кожного злочину та притягнути винних до відповідальності. 

"Ця тема критично важлива — світ не може залишатися осторонь", - додав Лубінець. 

  • За даними ООН, понад 95% українських військовополонених зазнали тортур в російському полоні
  • Росія також часто наказує своїм солдатам убивати українських військовослужбовців, які здаються в полон. Про це свідчать перехоплені радіопереговори та записи з безпілотників. За даними української Генпрокуратури, станом на 5 травня відкрито 75 кримінальних справ за підозрою у стратах 268 українських військовополонених. 
  • Україна утримує полонених окупантів і забезпечує їхні права відповідно до Женевських конвенцій. Вони мають змогу зв'язатися з родичами, а також працювати. Середній заробіток військовополонених росіян в українських таборах становить від 1,5 тис. до 2 тис. грн в місяць.
﻿
