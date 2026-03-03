Лубінець: станом на 2025 рік росіяни стратили 337 полонених українців

Дмитро Лубінець на Раді ООН з прав людини

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець виступив під час Інтерактивного діалогу зі Спеціальним доповідачем з питань катувань у межах засідання Ради ООН з прав людини.

Про це він повідомив у Telegram.

Лубінець наголосив, що Росія перетворила катування на державну політику та використовує його як зброю.

Він наголосив, що згідно даних ООН, понад 95% українських військовополонених зазнають систематичних тортур, а станом на кінець 2025 року 337 українських військовополонених були свідомо й жорстоко страчені росіянами.

Омбудсман закликав міжнародну спільноту невідкладно посилити тиск на Росію, забезпечити повне документування кожного злочину та притягнути винних до відповідальності.

"Ця тема критично важлива — світ не може залишатися осторонь", - додав Лубінець.