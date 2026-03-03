Лубінець: станом на 2025 рік росіяни стратили 337 полонених українців

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець виступив під час Інтерактивного діалогу зі Спеціальним доповідачем з питань катувань у межах засідання Ради ООН з прав людини.
Про це він повідомив у Telegram.
Лубінець наголосив, що Росія перетворила катування на державну політику та використовує його як зброю.
Він наголосив, що згідно даних ООН, понад 95% українських військовополонених зазнають систематичних тортур, а станом на кінець 2025 року 337 українських військовополонених були свідомо й жорстоко страчені росіянами.
Омбудсман закликав міжнародну спільноту невідкладно посилити тиск на Росію, забезпечити повне документування кожного злочину та притягнути винних до відповідальності.
"Ця тема критично важлива — світ не може залишатися осторонь", - додав Лубінець.
- Росія також часто наказує своїм солдатам убивати українських військовослужбовців, які здаються в полон. Про це свідчать перехоплені радіопереговори та записи з безпілотників. За даними української Генпрокуратури, станом на 5 травня відкрито 75 кримінальних справ за підозрою у стратах 268 українських військовополонених.
- Україна утримує полонених окупантів і забезпечує їхні права відповідно до Женевських конвенцій. Вони мають змогу зв'язатися з родичами, а також працювати. Середній заробіток військовополонених росіян в українських таборах становить від 1,5 тис. до 2 тис. грн в місяць.