Більшість українців проти блокування месенджера Telegram, - опитування

Більшість українців виступає проти блокування месенджера Telegram, але підтримує активніший контроль з боку правоохоронних органів.
Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи Рейтинг (Rating Group).
Загалом 67% українців є більш-менш активними користувачами Telegram. Частіше ним користуються молодші респонденти, жителі Києва й обласних центрів, громадяни з вищим рівнем доходів.
"Більшість не бачить загрози для себе особисто, але відносно частіше визнають про ризики для національної безпеки", - зазначають соціологи.
Так, за даними опитування абсолютна більшість респондентів (72%) вважають, що Telegram ніяк не впливає на їхню особисту безпеку. Лише 8% вважають, що користування месенджером негативно впливає на особисту безпеку, а 15% - що позитивно.
Щодо впливу на національну безпеку думки респондентів розходяться: близько третини висловлюють думку, що ніякого впливу нема, а ще чверть вагається з відповіддю. Водночас, кожен 4-й респондент (28%) вважає, що Telegram негативно впливає на національну безпеку.
Щодо запровадження обмежень, 76% респондентів виступають проти повного блокування Telegram в Україні. Натомість підтримують таку ідею 16%. З іншого боку, більшість опитаних підтримують посилення контролю правоохоронних органів над месенджером, а 41% проти цього.
