Більшість українців проти блокування месенджера Telegram, - опитування

"Більшість не бачить загрози для себе особисто, але відносно частіше визнають про ризики для національної безпеки".

Telegram
Фото: EPA/UPG

Більшість українців виступає проти блокування месенджера Telegram, але підтримує активніший контроль з боку правоохоронних органів.

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи Рейтинг (Rating Group).

Загалом 67% українців є більш-менш активними користувачами Telegram. Частіше ним користуються молодші респонденти, жителі Києва й обласних центрів, громадяни з вищим рівнем доходів.

"Більшість не бачить загрози для себе особисто, але відносно частіше визнають про ризики для національної безпеки", - зазначають соціологи. 

Так, за даними опитування абсолютна більшість респондентів (72%) вважають, що Telegram ніяк не впливає на їхню особисту безпеку. Лише 8% вважають, що користування месенджером негативно впливає на особисту безпеку, а 15% - що позитивно.

Щодо впливу на національну безпеку думки респондентів розходяться: близько третини висловлюють думку, що ніякого впливу нема, а ще чверть вагається з відповіддю. Водночас, кожен 4-й респондент (28%) вважає, що Telegram негативно впливає на національну безпеку.

Щодо запровадження обмежень, 76% респондентів виступають проти повного блокування Telegram в Україні. Натомість підтримують таку ідею 16%. З іншого боку, більшість опитаних підтримують посилення контролю правоохоронних органів над месенджером, а 41% проти цього.

  • Нагадаємо, що в січні БЕБ розпочало розслідування діяльності низки телеграм-каналів "мільйонників" щодо порушення податкового та фінансового законодавства.
  • Раніше президент Володимир Зеленський обговорив із керівником ОП Кирилом Будановим, чи впливатиме той на інформаційну сферу країни, враховуючи його негативне ставлення до месенджера Telegram. Буданов ще під час керування Головним управлінням розвідки неодноразово називав Telegram загрозою.  
﻿
