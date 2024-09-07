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Буданов назвав Telegram загрозою національній безпеці України

"Я виступаю за те, щоб «офізичити» усі телеграм-канали", - заявив керівник ГУР.

Буданов назвав Telegram загрозою національній безпеці України
Кирило Буданов
Фото: скриншот відео

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов назвав соцмережу Telegram загрозою національній безпеці України.

В інтервʼю «Радіо Хартія» Буданов повідомив, що месенджер став головним джерелом отримання інформації для українців.

"Я ніколи цього не боявся сказати і прямо скажу. Telegram це, в нашому розумінні, загроза нашій національній безпеці. Я це кажу абсолютно прямо, і ми це навіть документально робили. Telegram став головним джерелом отримання інформації для суспільства. Вже згідно офіційних наших досліджень. Він обігнав абсолютно все", - сказав керівник ГУР.

Буданов сказав, що не підтримує закриття Telegram, бо це "досить важко зробити, але можливо". 

"Я виступаю за те, щоб «офізичити» усі телеграм-канали. Якщо ти хочеш як-то кажуть віщати якісь новини – будь ласка, зареєструйся, щоб усі розуміли, що це канал зареєстрований за Івановим Іваном Івановичем, громадянином Російської Федерації, який проживає в місті Москва. Чи за паном... громадянином України. І тоді є відповідальність із людини особиста за те, що він там розміщує. Певні телеграм-канали розміщують не зовсім цензурні матеріали", - додав очільник української розвідки.

Щодо, наприклад, твітера (нині - Х), то Буданов зауважив, що Росія його масово не використовує, тож він у цій війні не шкідливий.

  • У березні цього року у Верховній раді України зареєстрували законопроєкт №11115, який дозволить регулювання діяльності платформ спільного доступу до інформації. Зокрема, це стосується платформи Тelegram.
  • У серпні Президент Зеленський заявив, що Україна орієнтуватиме свої дії щодо Telegram на Євросоюз. Глава держави зауважив, що дуже обережно ставиться до регулювання соцмереж. 
  • Раніше стало відомо, що месенджер заблокував чатбот "єВорог", за допомогою якого можна було повідомляти про рух окупантів, та низку інших ботів Сил оборони. 
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