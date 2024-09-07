ЗМІ: ГУР розмістило на низці російських сайтів листівку із привітанням до Дня розвідки

7 вересня, у День розвідки, Головне управління розвідки України провело спецоперацію в Росії, пише "РБК-Україна" з посиланням на джерела.
На низці сайтів кіберфахівці опублікували вітальну листівку з професійним святом ГУР.
Наприклад, такі вітання "висять" на https://nonweb.ru/, https://www.sun-marina.investtorgi.ru/, http://simferopol.in/.
Джерело в ГУР зазначило, що ця операція кіберфахівців є продовженням серії зламів ворожих веб-ресурсів та серверів, виведення з ладу інформаційних та інфраструктурних систем на території Росії.