Буданов: українські безпілотники можуть вражати військові об’єкти Росії на відстані до 1800 км

Завдяки успішним операціям ГУР МО Україна довела світу, що Чорне море не налжить Росії, а наші безпілотні системи дозволяють вражати військові об’єкти держави-агресора на відстані до 1800 км.

Керівник ГУР МО Кирило Буданов привітав військовослужбовців з Днем воєнної розвідки.

"Вдячний кожному військовослужбовцю, ветерану, всім, хто обороняє національні інтереси нашої держави в складі ГУР МОУ. Передбачати дії ворога – системна робота воєнних розвідників, доручена нам Президентом України. Реагувати на загрози, захищати життя українських громадян – наш священний обов’язок, від якого ми ніколи не відступимо", — зазначає Буданов.

За його словами, завдяки успішним діям воєнних розвідників, "ми довели світу – Чорне море не належить росії. Змусили ворога перекидати свій флот на «безпечну» відстань, покидати морські рубежі, які вони давно вважали своїми. Однак це – лише ілюзія контролю. Адже, розв’язавши широкомасштабну агресію проти України, безпечного місця для окупаційної армії рф та похідних від неї структур – тепер не існує. Покарання може бути відкладене, але ніколи не скасоване". "Безпілотні системи, над розвитком яких зараз працюють кращі фахівці, зокрема представники Головного управління розвідки, вже дозволяють вражати військові об’єкти держави-агресора на відстані до 1800 км. Військові аеродроми, які є джерелом постійної загрози для мирних українських міст, здригаються від повітряних атак. Вся інфраструктура росії, що працює на війну, зазнає і буде зазнавати втрат. Адже замість захищати своє, росія обрала хибний шлях неспровокованої війни і нападу на землі суверенної держави", — наголошує очільник ГУР МО.

За словами Буданова, протягом року кіберфахівці ГУР провели десятки успішних операцій, отримавши цінні відомості. Фахівці змогли проникнути в бази даних ворога, знайшли слабкі місця у зв’язку.

"Підрозділи активних дій ГУР на постійній основі залучені до виконання складних бойових задач як на лінії, так і за лінією розмежування. Бійці-розвідники відбивають атаки ворога, забезпечують евакуацію поранених, звільняють оборонців і цивільних із російської неволі, повертають громадян України додому з держав, де відбуваються бойові дії", — наголосив Буданов.

"Побудована на страху та жорстокості російська державність має термін придатності. Тому розширення мережі лояльних прибічників, як і диверсії в глибокому тилу – тривають", — додає Кирило Буланов.

"Захищаючи свою гідність і свободу, Україна утвердила себе на міжнародній арені, показала приклад рішучості та самовідданості у боротьбі за справедливе майбутнє, за власну державу, яка впевнено займе своє місце в прийдешньому й неспокійному світі".

7 вересня 2022 року Президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення Дня воєнної розвідки України.