Армія РФ вдарила по критичній інфраструктурі Херсонщини

За минулу добу російська армія вдарила по об'єкту критичної інфраструктури, житлових будинках та автобусах у Херсонській області.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Токарівка, Садове, Комишани, Тягинка, Антонівка, Берислав, Козацьке, Білозерка, Кізомис, Микільське, Томина Балка, Гаврилівка, Олександрівка, Придніпровське, Раківка, Бургунка, Урожайне, Веселе та місто Херсон.

"російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури та магазин; житлові квартали населених пунктів області, зокрема багатоповерхівку та 11 приватних будинків. Також окупанти пошкодили гаражі, автобуси та приватні автомобілі", — ідеться у повідомленні.

Через російську агресію 7 людей дістали поранення.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої області знищили 7 "Shahed-131/136".