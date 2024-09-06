Окупанти атакували Херсонщину і поранили місцевого мешканця

Сьогодні, 6 вересня, російські окупаційні війська з безпілотника атакували Херсонську область.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
“За медичною допомогою звернувся житель Антонівки. Він постраждав через атаку російського безпілотника сьогодні вранці”, - йдеться у повідомленні.
Поранений, чоловік 1956 року народження, дістав мінно-вибухову травму та уламкове поранення руки.
Медики надали потерпілому необхідну допомогу, він лікуватиметься амбулаторно.
- Сьогодні вранці ворог скинув КАБ на будівлю дитячого садочка у Бериславському районі Херсонщини.