Окупанти атакували Херсонщину і поранили місцевого мешканця

Поранений, чоловік 1956 року народження, дістав мінно-вибухову травму та уламкове поранення руки.

“За медичною допомогою звернувся житель Антонівки. Він постраждав через атаку російського безпілотника сьогодні вранці”, - йдеться у повідомленні.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА .

Сьогодні, 6 вересня, російські окупаційні війська з безпілотника атакували Херсонську область .

Чоловік 1956 року народження, дістав мінно-вибухову травму та уламкове поранення руки.

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