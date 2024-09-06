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Окупанти атакували Херсонщину і поранили місцевого мешканця

Чоловік 1956 року народження, дістав мінно-вибухову травму та уламкове поранення руки. 

Окупанти атакували Херсонщину і поранили місцевого мешканця
Окупанти атакували Херсонщину і поранили місцевого мешканця (ілюстративне фото)

Сьогодні, 6 вересня, російські окупаційні війська з безпілотника атакували Херсонську область.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

“За медичною допомогою звернувся житель Антонівки. Він постраждав через атаку російського безпілотника сьогодні вранці”, - йдеться у повідомленні. 

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Поранений, чоловік 1956 року народження, дістав мінно-вибухову травму та уламкове поранення руки. 

Медики надали потерпілому необхідну допомогу, він лікуватиметься амбулаторно.

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