​Росіяни скинули КАБи на Краснопілля в Сумській області. Загинула людина, є поранені

російський обстріл Білопілля на Сумщині 6 вересня 2024 року

6 вересня російські окупанти завдали чергового авіаудару по цивільній інфраструктурі прикордоння Сумщини.

Як повідомила Сумська обласна прокуратура, унаслідок атаки є загибла і поранені.

На селище Краснопілля загарбники скинули три керовані авіабомби. Унаслідок атаки у своєму будинку загинула жінка, поранені ще четверо людей, серед яких - неповнолітня. Також пошкоджені близько 15 приватних домоволодінь.