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​Росіяни скинули КАБи на Краснопілля в Сумській області. Загинула людина, є поранені

Серед потерпілих - неповнолітня.

​Росіяни скинули КАБи на Краснопілля в Сумській області. Загинула людина, є поранені
російський обстріл Білопілля на Сумщині 6 вересня 2024 року

6 вересня російські окупанти завдали чергового авіаудару по цивільній інфраструктурі прикордоння Сумщини.

Як повідомила Сумська обласна прокуратура, унаслідок атаки є загибла і поранені.

На селище Краснопілля загарбники скинули три керовані авіабомби. Унаслідок атаки у своєму будинку загинула жінка, поранені ще четверо людей, серед яких - неповнолітня. Також пошкоджені близько 15 приватних домоволодінь.

  • За 5 вересня російських обстрілів зазнали Сумська, Річківська, Степанівська, Миропільська, Хотінська, Юнаківська, Краснопільська, Великописарівська, Тростянецька, Боромлянська, Есманьська, Новослобідська, Середино-Будська, Ямпільська, Шалигинська, Дружбівська громади Сумської області.
  • Влада області того ж дня повідомила, що з 5 населених пунктів будуть проводити обов'язкову евакуацію населення.
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