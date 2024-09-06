​Росіяни скинули КАБи на Краснопілля в Сумській області. Загинула людина, є поранені

6 вересня російські окупанти завдали чергового авіаудару по цивільній інфраструктурі прикордоння Сумщини.
Як повідомила Сумська обласна прокуратура, унаслідок атаки є загибла і поранені.
На селище Краснопілля загарбники скинули три керовані авіабомби. Унаслідок атаки у своєму будинку загинула жінка, поранені ще четверо людей, серед яких - неповнолітня. Також пошкоджені близько 15 приватних домоволодінь.
- За 5 вересня російських обстрілів зазнали Сумська, Річківська, Степанівська, Миропільська, Хотінська, Юнаківська, Краснопільська, Великописарівська, Тростянецька, Боромлянська, Есманьська, Новослобідська, Середино-Будська, Ямпільська, Шалигинська, Дружбівська громади Сумської області.
- Влада області того ж дня повідомила, що з 5 населених пунктів будуть проводити обов'язкову евакуацію населення.