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Генштаб: на Покровському та Курахівську напрямку тривають важкі бої

Ворог продовжує терор прикордоння Сумської та Чернігівської областей.

Генштаб: на Покровському та Курахівську напрямку тривають важкі бої
війна з РФ
Фото: Генштаб

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Натомість Сили оборони України зривають підступні плани ворога, завдаючи йому значних втрат у живій силі та техніці. 

Найгарячіше сьогодні на Курахівському та Покровському напрямках. Загалом від початку доби відбулося 102 бойових зіткнення, ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Від цинічних обстрілів з території російської федерації і далі потерпають прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей. Від вогню артилерії та мінометів постраждали райони населених пунктів Семенівка, Заріччя, Бобилівка, Ходине, Миколаївка, Бояро-Лежачі. 

До того ж росіяни завдали шість авіаційних ударів, застосувавши сім КАБів по районам населених пунктів таких як Бездрик, Малушине, Юнаківка, Бояро-Лежачі, Ямпіль та Рівне. Крім того, за наявною інформацією, армія окупантів продовжує скидати авіабомби на Курську область, на даний час відомо про 16 авіаударів з використанням 16 КАБів.

На Харківському напрямку росіяни здійснили одну атаку поблизу Вовчанська, де наразі триває боєзіткнення. 

На Куп’янському напрямку ворог 12 разів проводив наступальні дії неподалік Синьківки, Глушківки, Андріївки, Берестового та Стельмахівки. Вісім атак - зупинено, чотири - продовжуються. Також окупанти вдарили НАРами у район Стельмахівки та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку загарбницька армія дев’ять разів атакувала позиції наших захисників біля Новоєгорівки, Дружелюбівки, Чернещини, Тернів, Торського та Діброви. П’ять боїв завершено, чотири - триває. 

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог наступав поблизу Верхньокам’янського та Спірного. Два боєзіткнення продовжуються поблизу Верхньокам’янського. 

На Краматорському напрямку противник здійснив три штурмові дії неподалік Григорівки, Часового Яру та Андріївки. Сили оборони відбили атаки ворога. 

На Торецькому напрямку окупанти здійснили п’ять атак - наступали біля Торецька та Неліпівки. Чотири атаки завершено, ще одна - триває. Крім того, загарбники завдали авіаударів по Торецьку та Дружбі. 

На Покровському напрямку росіяни здійснили штурмові дії у районах населених пунктів Суха Балка, Олександропіль, Зелене Поле, Воздвиженка, Новотроїцьке, Гродівка, Новогродівка та Михайлівка. 

Найбільш активні дії ворога спостерігаються поблизу Новогродівки, де відбулося більше третини усіх наступальних дій. Загалом, Сили оборони відбили 20 атак, сім боєзіткнень - продовжуються. Втрати противника уточнюються. Також ворог завдав авіаудару у районі Олександрополя.

Напружена ситуація на Курахівському напрямку, де загарбники 32 рази атакували поблизу Красногорівки, Костянтинівки та Георгіївки. Шість боїв досі тривають. 

На Времівському напрямку ворог провів п’ять штурмових дій поблизу Водяного та Старомайорська. Атаки зупинено.

На Придніпровському напрямку відбито п’ять ворожих атак, противник успіху не мав.

На інших напрямках фронту ситуація без особливих змін.

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