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Літо 2024 року стало найспекотнішим за всю історію спостережень

Температура в період з червня по серпень була на 1,5 градуса за Цельсієм вищою, ніж зазвичай.

Літо 2024 року стало найспекотнішим за всю історію спостережень
Дівчинка освіжається у фонтані в Брюсселі, Бельгія
Фото: EPA/UPG

Літо 2024 року стало найспекотнішим за всю історію спостережень. Температура в період з червня по серпень була на 1,5 градуса за Цельсієм вищою за середньостатистичну у доіндустріальний період, і це побило минулорічний рекорд. 

Про це пише The Washington Post із посиланням на Службу зміни клімату Copernicus.

Спека досягла апогею наприкінці липня. Тоді зареєстрували чотири найспекотніші за всю історію спостережень дні. Оскільки середньорічна температура перевищила показники за 80 років спостережень, то, швидше за все, 2024 рік буде найспекотнішим роком, відомим науці.

У агентстві попередили, що якщо країни негайно не скоротять викиди парникових газів, які нагрівають планету, екстремальні погодні явища "лише стануть інтенсивнішими", адже основною причиною зміни клімату є викиди парникових газів від спалювання викопного палива.

Кліматичні зміни, спричинені людською діяльністю, і природне явище Ель-Ніньйо, яке нагріває поверхневі води у східній частині Тихого океану, разом підштовхнули температури до рекордних показників на початку року. 

Кліматологи припускають, що планета була, мабуть, найтеплішою з початку останнього льодовикового періоду понад 100 000 років тому. Кліматичні підказки, які містяться в кернах льоду, озерних відкладеннях і кільцях дерев, показують, що глобальні температури виходять за межі діапазону, в якому вони перебували протягом більшої частини історії людства.

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