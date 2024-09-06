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Міноборони допустило до постачання унікальну польову кухню-трансформер українського виробництва

На ній можна приготувати їжу одночасно для біля пів тисячі військових.

Міноборони допустило до постачання унікальну польову кухню-трансформер українського виробництва
Кухня-трансформер для ЗСУ
Фото: Міноборони

У Міністерстві оборони України кодифікували та допустили до постачання польову модульну кухню МК-500, призначену для приготування їжі у польових умовах для військовослужбовців чисельністю до 500 осіб.

Проо це повідомила пресслужба оборонного відомства. 

Нову модульну кухню для потреб ЗС України виготовили на одному з вітчизняних підприємств сектору ОПК. За основу для виробу українські інженери взяли форм-фактор 20-футового морського контейнеру.

До місця виконання завдань кухню доставляють на причепі або автомобільному базовому шасі, яке має стандартні кріплення для такого габаритного вантажу. Модульна кухня сама «знімає» себе з платформи за допомогою гідродомкратів. Термін розгортання польової кухні з усіма робочими місцями та устаткуванням становить 2 години. Працює в такому модулі одночасно 6 кухарів. Використовувати такі модулі можливо в умовах зруйнованої інфраструктури життєзабезпечення, цілодобово, незалежно від пори року та погодних умов.

Кухня-трансформер для ЗСУ
Фото: Міноборони
Кухня-трансформер для ЗСУ

Для автономності роботи модульна кухня має все необхідне обладнання для приготування та комфортної роботи особового складу: насосну станцію, дренажний насос для відкачування відходів, кондиціонери, каналізаційний жировловлювач, витяжні системи для кухонного обладнання, пароконвектомати, електричні плити, холодильники тощо. А також дизель-генератор.

У військах вже є понад 20 таких кухонь. 

Кухня-трансформер для ЗСУ
Фото: Міноборони
Кухня-трансформер для ЗСУ

Зазвичай для приготування їжі в польових умовах у підрозділах ЗС України використовують переважно старі радянські польові кухні КП-30, КП-75, КП-125, КП-130. На польових кухнях-причепах радянського зразка  можливо було готувати лише 2 страви одночасно. Працюють старі польові кухні на дровах або дизельному паливі. У таких зразках немає комфортних умов для особового складу та можливостей працювати з напівфабрикатами, немає холодильного обладнання для зберігання продуктів, устаткування для миття і сушіння посуду тощо.

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