У Міністерстві оборони анонсували нові функції застосунку Армія+. Зокрема, йдеться про навчання і додаткові курси.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, пише АрміяInform.

"Протягом наступного місяця ми запускаємо Армія+ 2.0, це на правах анонсу, де буде запущений модуль навчання і додаткові курси. Думаю, що інтерес наших військових буде пропорційним до того, наскільки корисним буде продукт", – зазначила Черногоренко.

Зараз вже є понад 150 тисяч успішних авторизацій: це військовослужбовці, які успішно перевірили статус і отримали доступ до всіх функцій. Протягом останніх п'яти днів щодоби відбувалося по 10 тисяч нових авторизацій.

За словами Катерини Черногоренко, вже 522 військові частини вже почали обслуговувати електронні рапорти для своїх підрозділів.

"Ми бачимо звернення військових щодо того, які нові рапорти додавати. Для нас дуже важливо додавати саме ті рапорти, які є потрібними і найчастіше використовуються", – пояснила заступниця і додала, що вперше в історії армії було подано 2700 електронних рапортів, вони вже підписані і мають таку ж юридичну силу, як і паперові.

За словами Катерини Черногоренко, є звернення від військовослужбовців щодо того, що деякі командири не хочуть використовувати або надавати інформацію про свій ID-номер, який надається після реєстрації в застосунку і потрібний для процесу оформлення рапортів.

"Такі звернення були, ми намагаємося через наших партнерів з Генерального штабу проводити роз’яснення, доводити до командирів, що це необхідно зробити, і бачимо, що є позитивна динаміка", – зазначила вона.

Станом на початок вересня у застосунку Армія+ зареєструвалися 150 тисяч військових.