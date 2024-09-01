Міноборони впроваджує технологію для захисту мобільних телефонів військових

Міністерство оборони вирішило впровадити технологію для захисту мобільних телефонів військових.

Про це повідомила заступниця глави відомства Катерина Черногоренко.

Чиновниця розповіла про Mobile Device Management.

"Вона забезпечує доступ до військового аналогу App Store чи Play Маркет. Після встановлення та успішної перевірки, що вразливостей на пристрої немає, військовий отримає доступ до застосунків. Сьогодні їх 68 для військових потреб, з них 14 — розроблені суто під потреби війни", - пояснила Черногоренко.

Заступниця міністра додала, що подібний підхід використовує армія CША для підвищення кіберзахисту військових.

Технологія дозволяє захистити персональні пристрої військових, особисті дані лишаються недоторканими, а от військові можна видалити дистанційно. Mobile Device Management дозволяє використовувати власні планшети чи телефони на службі і залишає їх при цьому захищеними.