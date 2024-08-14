Після повернення Трампа на Х акції його медіакомпанії впали

Ринкова оцінка компанії впала до 4,73 млрд доларів з понад 9 млрд доларів на початку цього року.

Акції медіакомпанії експрезидента США Дональда Трампа впали та наблизилися до рекордно низького рівня після слабких квартальних результатів і його повернення на платформу X.

Про це повідомляє Reuters.

“Зменшення переваги Трампа в опитуваннях і ринках ставок на вибори останніми тижнями також вдарило по акціях, які деякі роздрібні трейдери розглядали як ставку на те, чи виграє Трамп вибори на другий термін”, - йдеться у повідомленні.

Трамп володіє Trump Media & Technology Group, основним активом якої є популярний серед деяких консерваторів додаток Truth Social. Акції Trump Media втратили більше половини своєї вартості після виходу на біржу в березні. Ринкова оцінка компанії впала до 4,73 млрд доларів з понад 9 млрд доларів на початку цього року.

Вчора Трамп відзначив своє повернення на X інтерв'ю з власником платформи Ілоном Маском, яке дивились близько 1,3 млн людей.

“Рішення транслювати чат із Маском на X стало чимось на кшталт ляпаса для інвесторів Трампа, які, мабуть, відчувають себе нелюбимими та трохи зневаженими”, - сказав Денні Гьюсон, керівник відділу фінансового аналізу AJ Bell.