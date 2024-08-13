Трамп хоче судитися із Міністерством юстиції США через справу про секретні документи

Експрезидент не проти відсудити 115 мільйонів доларів.

Колишній президент США Дональд Трамп має намір подати до суду на Міністерство юстиції і вимагає відшкодування компенсації у розмірі 115 мільйонів доларів, передає Fox News.

Юристи Трампа хочуть оскаржити дії Мін'юсту під час обшуків ФБР у резиденції політика в Мар-а-Лаго у Флориді торік у серпні.

Адвокат Трампа Деніел Епштайн звинуватив міністерство у політичному переслідуванні та зловживанні процесуальними повноваженнями. Епштайн додав, що рішення, ухвалені Міністерством юстиції та ФБР щодо цього обшуку, "не відповідають протоколам, які потребують згоди об'єкта розслідування, розкриття інформації адвокатам цієї особи та використання місцевої прокуратури США".

Трамп хоче відсудити 100 мільйонів доларів компенсації, а також ще 15 мільйонів доларів юридичних витрат.