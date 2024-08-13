Трамп хоче судитися із Міністерством юстиції США через справу про секретні документи

Колишній президент США Дональд Трамп має намір подати до суду на Міністерство юстиції і вимагає відшкодування компенсації у розмірі 115 мільйонів доларів, передає Fox News.
Юристи Трампа хочуть оскаржити дії Мін'юсту під час обшуків ФБР у резиденції політика в Мар-а-Лаго у Флориді торік у серпні.
Адвокат Трампа Деніел Епштайн звинуватив міністерство у політичному переслідуванні та зловживанні процесуальними повноваженнями. Епштайн додав, що рішення, ухвалені Міністерством юстиції та ФБР щодо цього обшуку, "не відповідають протоколам, які потребують згоди об'єкта розслідування, розкриття інформації адвокатам цієї особи та використання місцевої прокуратури США".
Трамп хоче відсудити 100 мільйонів доларів компенсації, а також ще 15 мільйонів доларів юридичних витрат.
- 15 липня суд у Флориді закрив кримінальну справу, відповідно до якої експрезидента США Дональда Трампа звинувачували у незаконному зберіганні секретних документів після звільнення з посади.
- Суддя Ейлін Кеннон вирішила, що спеціальний прокурор Джек Сміт був незаконно призначений на свою посаду і не мав повноважень порушувати справу. Відповідно до рішення суду, розслідування спецпрокурора неналежним чином фінансувалося з фонду, затвердженого Конгресом у 1980-х роках для проведення незалежних розслідувань.
- Опісля Міністерство юстиції США заявило, що подасть апеляцію на рішення окружної судді.