Прем'єр Франції пропонує новому парламенту створити широку коаліцію без ультраправих і ультралівих

Атталь озвучив кілька проєктів, довкола яких можуть об'єднатися у сі політсили, які увійшли до Національної асамблеї.

Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь, який перебуває на посаді до формування нового уряду, запропонував партіях Національної асамблеї утворити широку коаліцію за винятком ультраправих і ультралівих, передає BFM TV.

Атталь озвучив лідерам партій проєкти, довкола яких можна об'єднати зусилля. Крім того, глава МЗС Стефан Сежурне теж розіслав керівникам усіх парламентських фракцій листа з відповідними пропозиціями.

Атталь наголосив, що мета такого кроку - "знайти новий шлях у Національній асамблеї через діалог і подолання звичайних розбіжностей".

Парламентських фракціям, за винятком ультралівої "Нескореної Франції" та ультраправого "Національного об’єднання", пропонують об'єднатися довкола роботи над шістьма спільними проєктами. Серед них - робота над відновленням державного бюджету, укріплення фінансового суверенітету країни, захист цінностей і секуляризм, покращення якості життя французів, підтримка фермерів та ін.

Сежурне запропонував сім проєктів. Він виокремив як пріоритетних "військовий суверенітет".