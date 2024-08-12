​Умєров і Лекорню обговорили подальшу підтримку України з боку Франції

Міністри оборони України Рустем Умєров і Франції Себастьєн Лекорню провели розмову.
За словами Лекорню, говорили про ситуацію на фронті і подальшу підтримку України, яка "продовжує захищатись від російської агресії".
L'Ukraine continue de se défendre face à l'agression russe.— Sébastien Lecornu (@SebLecornu) August 12, 2024
Échanges avec mon homologue @rustem_umerov concernant l'évolution de la situation sur le front et le suivi du soutien français à l'Ukraine. pic.twitter.com/KjS33VRR34
- Днями Володимир Зеленський заявив, що "дуже ми очікуємо рішень щодо далекобійності – і від Сполучених Штатів, і від Великої Британії, і від Франції". Йшлося про дозвіл для Києва бити зброєю партнерів по території РФ.