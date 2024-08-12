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​Умєров і Лекорню обговорили подальшу підтримку України з боку Франції

Йшлося про ситуацію на фронті.

​Умєров і Лекорню обговорили подальшу підтримку України з боку Франції
Рустем Умєров
Фото: EPA/UPG

Міністри оборони України Рустем Умєров і Франції Себастьєн Лекорню провели розмову.

За словами Лекорню, говорили про ситуацію на фронті і подальшу підтримку України, яка "продовжує захищатись від російської агресії".

  • Днями Володимир Зеленський заявив, що "дуже ми очікуємо рішень щодо далекобійності – і від Сполучених Штатів, і від Великої Британії, і від Франції". Йшлося про дозвіл для Києва бити зброєю партнерів по території РФ.
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