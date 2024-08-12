​Умєров і Лекорню обговорили подальшу підтримку України з боку Франції

Йшлося про ситуацію на фронті.

Міністри оборони України Рустем Умєров і Франції Себастьєн Лекорню провели розмову.

За словами Лекорню, говорили про ситуацію на фронті і подальшу підтримку України, яка "продовжує захищатись від російської агресії".

L'Ukraine continue de se défendre face à l'agression russe.



Échanges avec mon homologue @rustem_umerov concernant l'évolution de la situation sur le front et le suivi du soutien français à l'Ukraine. pic.twitter.com/KjS33VRR34 — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) August 12, 2024