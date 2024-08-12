Їй загрожує до 8 років тюрми.

На Донеччині затримали ще одну інформаторку воєнної розвідки Росії. Зловмисниця передавала агресору локації оборонних ліній підрозділів ЗСУ на Покровському напрямку.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Найбільше ворога цікавили координати укріпрайонів та бойових позицій артилерії, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів.

"Розвідувальні відомості потрібні були росіянам для підготовки бойових операцій з метою прориву оборони українських військ на найгарячішому напрямку фронту", - зазначили в СБУ.

Російська спецслужба дистанційно залучила жінку до співпраці. Вона обходила територію прифронтової громади, де фіксувала місця базування українських захисників. Також фігурантка "втемну" випитувала потрібну їй інформацію під час побутових розмов з мешканцями прилеглих селищ.

Одержані відомості вона месенджером направляла російській розвідці через "зв’язкового" – бойовика окупаційного угруповання РФ, який воює на східному фронті.

Під час обшуків в оселі затриманої вилучено мобільний телефон, який вона використовувала у розвідувально-підривній діяльності на користь РФ. Їй повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ). Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 8 років тюрми. Донецької обласної прокуратури.

Раніше агента ФСБ, який "зливав" агресору місця базування Сил оборони на Донеччині, засудили до 13 років тюрми.