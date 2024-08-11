Постраждалі ‒ місцеві жителі від 42 до 77 років.

Внаслідок ранкового удару по Краматорську Донецької області постраждали 8 осіб.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашків.

Постраждалі ‒ місцеві жителі від 42 до 77 років. Один із поранених направлений на лікування до Дніпра, двоє отримують фахову допомогу на Донеччині, решта не потребує госпіталізації.

Пошкоджені 42 приватні будинки, 19 багатоповерхівок, 5 комунальних підприємств, 7 приватних підприємств і об'єкт інфраструктури.

“З кожним днем життя на Донеччині стає все небезпечнішим. Бережіть себе ‒ евакуюйтесь!”, ‒ сказав голова ОВА.