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Росіяни вдарили ракетою по критичній інфраструктурі Краматорська на Донеччині, є жертви

Одна людина загинула, є постраждалі. Масштаби наслідків уточнюють.

Росіяни вдарили ракетою по критичній інфраструктурі Краматорська на Донеччині, є жертви
обстріли Краматорська
Фото: Вадим Філашкін

У суботу вранці, 10 серпня, російська армія завдала ракетного удару по Краматорську Донецької області. Зафіксовано влучання в об'єкт критичної інфраструктури. 

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Сьогодні зранку росіяни влучили ракетою по об'єкту критичної інфраструктури в місті. 1 працівник загинув, ще декілька отримали поранення", — ідеться у повідомленні.

Будівлі об'єкту зазнали серйозних ушкоджень. Обсяги завданої шкоди встановлюються.

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