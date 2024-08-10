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Через підтримку РФ Малі залишилось без грошей і шведського посла

Африканська держава продовжує "дипломатичні чистки".

Через підтримку РФ Малі залишилось без грошей і шведського посла
Дружба хунти у Малі з терористами
Фото: Мережа X

Африканська республіка Малі після розриву дипломатичних відносин з Україною наразилася на дипломатичне протистояння зі ще однією державою, яка має синьо-жовті барви на прапорі, - Швецією. 

У п'ятницю міністерство закордонних справ країни повідомило шведському послу, що той має залишити територію Малі упродовж трьох діб. Про ультиматум відомство розповіло на своїй сторінці у мережі X.

Як з'ясувалося, причина полягає у грошах. Шведський міністр з питань співробітництва у сфері розвитку Йоган Форссель у соцмережах резонно зауважив, що не можна "підтримувати загарбницьку війну Росії проти України і при цьому отримувати сотні мільйонів крон на розвиток щорічно". Тож Швеція згортає програму фінансової допомоги африканській республіці. 

Цю заяву у Малі сприйняли як ворожу, тому й наказали послу Швеції поїхати додому. 

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