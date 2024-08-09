Окупанти атакували Херсонщину, поранений чоловік

Сьогодні, 9 серпня, російська окупаційна армія скинула вибухівку з дрона у Широкій Балці Херсонської області.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

“Через вибух боєприпасу постраждав чоловік, 62 років. Його шпиталізували з мінно-вибуховою травмою”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що потерпілого дообстежують та надають необхідну допомогу.