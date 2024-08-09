Окупанти атакували Херсонщину, поранений чоловік

Сьогодні, 9 серпня, російська окупаційна армія скинула вибухівку з дрона у Широкій Балці Херсонської області.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
“Через вибух боєприпасу постраждав чоловік, 62 років. Його шпиталізували з мінно-вибуховою травмою”, - йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що потерпілого дообстежують та надають необхідну допомогу.
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Сьогодні ввечері, 9 серпня, росіяни атакували Антонівку Херсонської області, поранений чоловік.
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У Зеленівці на Херсонщині російські війська атакували житловий будинок.
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Нині стало відомо, що у Бериславі загинув чоловік. Місто російська армія атакувала безпілотником.
- Того ж дня у Херсоні окупанти обстріляли з дрона цивільну автівку, поранена жінка.