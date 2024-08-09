ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти атакували Херсонщину, поранений чоловік

Чоловіка шпиталізували з мінно-вибуховою трамовою.

Окупанти атакували Херсонщину, поранений чоловік
Окупанти атакували Херсонщину, поранений чоловік (архівне фото)
Фото: Ярослав Янушевич у Telegram

Сьогодні, 9 серпня, російська окупаційна армія скинула вибухівку з дрона у Широкій Балці Херсонської області.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

“Через вибух боєприпасу постраждав чоловік, 62 років. Його шпиталізували з мінно-вибуховою травмою”, - йдеться  у повідомленні. 

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Уточнюється, що потерпілого дообстежують та надають необхідну допомогу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies