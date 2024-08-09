Росіяни атакували безпілотником жителя Херсонщини

Сьогодні ввечері, 9 серпня, росіяни атакували Антонівку Херсонської області.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

“В момент удару 26-річний чоловік знаходився на вулиці. В нього - мінно-вибухова та черепно-мозкова травми, а також контузія і поранення обличчя”, - йдеться у повідомленні.

Росіяни атакували чоловіка безпілотником.

Медики доставили потерпілого до лікарні для надання допомоги.