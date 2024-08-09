Росіяни атакували безпілотником жителя Херсонщини

Сьогодні ввечері, 9 серпня, росіяни атакували Антонівку Херсонської області.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
“В момент удару 26-річний чоловік знаходився на вулиці. В нього - мінно-вибухова та черепно-мозкова травми, а також контузія і поранення обличчя”, - йдеться у повідомленні.
Росіяни атакували чоловіка безпілотником.
Медики доставили потерпілого до лікарні для надання допомоги.
- У Зеленівці на Херсонщині російські війська атакували житловий будинок.
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Нині стало відомо, що у Бериславі загинув чоловік. Місто російська армія атакувала безпілотником.
- Того ж дня у Херсоні окупанти обстріляли з дрона цивільну автівку, поранена жінка.