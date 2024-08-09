Право України на самооборону не обмежується власною територією, - МЗС Німеччини

МЗС Німеччини прокоментувало бойові дії у Курській області Росії.

Про це повідомляє Politico.

“Україна має право на самооборону, закріплене в міжнародному праві. Це не обмежується її власною територією”, - заявили в МЗС Німеччини.

Зазначається, що багато політиків консервативної опозиції Німеччини ще більш рішуче підтримали український наступ і використання німецької зброї на території Росії.

Зокрема, Родеріх Кізеветтер, високопоставлений законодавець від Християнських демократів, сказав Politico, що цілком законно завдавати ударів по “базовим зонам” у Росії зброєю, переданою Німеччиною.

“Питання про те, чи йдеться про західну зброю, не виникає, тому що після її доставки це українська зброя”, – наголосив Кізеветтер.

Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц утримується від того, щоб покинути літню відпустку, щоб сказати що-небудь про вторгнення.

Наразі стає все більше доказів того, що Україна використовує зброю союзників у своєму наступі, зазначає видання.

Зокрема, німецький таблоїд Bild посилався на зображення з камер спостереження, повідомляючи, що бойові машини піхоти Marder, поставлені Німеччиною, знаходяться в Росії.

Голова оборонного комітету Бундестагу Маркус Фабер заявив німецьким ЗМІ, що Україна може вільно використовувати “всі надані матеріали, включно з бойовими танками Leopard-2 німецького виробництва”.

"Атака України на Курськ є цілком законною і має військовий сенс. Залишається лише побажати українським захисникам успіхів”, - додав він у соцмережах.

Що відбувається в Курській області

За даними аналітиків Deep State, Росія втратила контроль над частиною Курської області ще в перший день прориву кордону 6 серпня.

6 серпня Росія заговорила про прорив кордону в Курській області. Спершу вона стверджувала, що спроба була невдалою і що її ФСБ стримала операцію, але навіть її провоєнні блогери повідомляли про втрату контролю. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко того дня сказав, що заяви росіян про контроль кордону в Курській області є неправдою. Це був перший і єдиний коментар українського посадовця на цю тему.

7 серпня росіяни повідомляли про продовження боїв. З деяких населених пунктів оголосили евакуацію. Факт прориву кордону ніхто вже не заперечував включно з Володимиром Путіним, який екстрено зібрав уряд і, за даними росЗМІ, раду безпеки.

Коментарі на тему Курської області, хоч і доволі обтічні, почали лунали від радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

У США і ЄС тим часом коментували події дуже обережно. Вашингтон сказав, що хотів би уточнити в України, що відбувається. Також американці казали, що треба не забувати про те, що з Курської області Росія атакувала українців, і що Україна має право на захист. Про право на захист нагадували і в Євросоюзі.

8 серпня український президент у зверненні сказав, що Росія принесла на нашу землю війну, і вона повинна відчути, що зробила. У Пентагоні ж сказали, що не вважають події в Курській області ескалацією, а Україна робить те, що потрібно їй для перемоги на полі бою.