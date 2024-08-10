Міноборони впроваджує службу супроводу, яка вирішуватиме проблеми військових

У Міноборони анонсували створення служби супроводу, яка вирішуватиме проблеми військових.

Про це розповів заступник начальника управління дотримання прав військовослужбовців Міноборони Олександр Пашинін.

Він зазначив, що найближчим часом служба супроводу буде в кожній бригаді та кожному окремому підрозділі. Її мета – вирішувати проблеми військовослужбовців, зокрема, медичні питання та соціальні гарантії.

Пашинін нагадав, що командир має право здійснювати реєстрацію шлюбу, але не може розривати його, тому що тільки суд може з’ясувати наявність дітей, їхнє утримання, порядок участі у вихованні батька або матері і місце проживання дитини.

"Навіть зараз ми бачимо, що є бригади, від яких взагалі не надходять звернення чи скарги. Ми починаємо аналізувати ситуацію, розбиратися, чому так? І ми розуміємо, що в них фактично без цих нормативних актів вже працюють ці служби супроводу. Військовослужбовець знає, що він може звернутися, наприклад, до помічника командира з правової роботи або до управління кадрів і йому точно допоможуть вирішити його проблему найближчим часом", – зазначив Пашинін.