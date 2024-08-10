Фонд Порошенка передав в ЗСУ техніки та обладнання на 5 мільярдів 600 мільйонів гривень

Петро Порошенко показав кількість закупленої його Фондом для Збройних Сил техніки та обладнання з початку повномасштабного вторгнення. Фонд вже витратив 5 мільярдів 600 мільйонів гривень на допомогу військовим. Про це він розповів під час презентації звіту свого Фонду в Ужгороді.

«Кожен українець зараз має не просто вірити в Збройні Сили, а робити все, щоб їм допомогти. Хтось підписує контракт зі Збройними Силами, хтось мобілізується, хтось збирає гроші за кордоном, а хтось робить це в Україні та закуповує величезні обсяги допомоги», – наголосив Порошенко.

«5 мільярдів 600 мільйонів гривень — це сума допомоги, з яких 5 мільярдів — це наші Мариною гроші. І саме на цю суму за останні два з половиною роки ми допомогли Збройним Силам України», – наголосив п’ятий Президент України.

Порошенко зазначив, що за цей час його Фонд закупив і поставив на фронт 27 429 FPV-дронів, 220 нічних FPV-дронів, 1500 нічних та денних «Мавіків».

«Війна 2014 року зовсім не схожа на війну 2024 року. Раніше весь пріоритет був на бронетехніку та боротьбу з нею. Зараз війську потрібні дрони. Тому ми вже закупили та передали 27 429 FPV-шок. Це більше 10% від того, що поставила держава. Також ми поставили вже більше 1500 «Мавіків»: як нічні, так і денні. Головний засіб для розвідки. Більше 100 бригад зараз мають очі завдяки нашій роботі», – наголосив він.

Окрім цього у військо передали 353 вантажівки DAF, 11 бронемашин Shield, 90 БПЛА Poseidon, 400 квадроциклів.

Порошенко також передав підрозділам Збройних Сил робот для евакуації поранених «Журавель».

Окрім цього військовим передали 41 екскаватор, 2 тягача Oshkosh, 40 вантажівок Foden, 3000 детекторів дронів «Ванільний цукорок».

«Ми памʼятаємо і про фортифікації. Вже 41 екскаватор працює над тим, щоб збудувати лінію оборони. В Нью-Йорку, біля Вовчанська та на Сумщині. Але найголовніше, що наші екскаватори працюють і вдень і вночі», – зауважив Порошенко.

«Для нашої морської піхоти ми поставляємо моторні човни. Конкретніше не скажу, але завдяки їм на островах можна спостерігати дедалі менше окупантів», – також додав він.

Також різні підрозділи отримали від Фонду Порошенка 10 560 шин, 200 лазне-пральних комплексів, 69 пересувних авторемонтних майстерень, 40 моторних човнів.

Порошенко поставив на фронт також 40 купольних РЕБів «Шатро», 28 засобів протидії технічним розвідкам «Ай-Петрі», сотні Starlink, тисячі радіостанцій, десятки автобусів та десятки мобільних шиномонтажних комплексів і десятки командно-штабних модулів.

«Там, де працює ПДТР «Ай-Петрі», не можуть працювати ні SuperCamʼи, ні «ланцети». Артилерійські бригади, які перебувають під нашим захистом, не зазнали жодної втрати. А ми спокійно ведемо наступальні дії артилерією», – зазначив він.

«Понад 200 військових частин отримали нашу допомогу. Нам є чим пишатися, але найбільше ми пишаємося тими, хто зараз виконує бойові завдання», – зауважив лідер «Європейської Солідарності».