Через падіння уламків ворожого дрона знеструмлено підстанцію на Запоріжжі, — Міненерго

У Запорізькій області внаслідок падіння уламків дрона знеструмлено підстанцію. Крім того, на Донеччині внаслідок бойових дій знеструмлювалися високовольтні підстанції та залізниця.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства енергетики України.
"Знеструмлено підстанцію та побутових споживачів", – повідомли у відомстві.
Також внаслідок бойових дій знеструмлювались високовольтні підстанції, побутові споживачі, а також залізниця у Донецькій області.
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