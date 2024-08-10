Через падіння уламків ворожого дрона знеструмлено підстанцію на Запоріжжі, — Міненерго

Внаслідок бойових дій знеструмлювались високовольтні підстанції та залізниця у Донецькій області.

У Запорізькій області внаслідок падіння уламків дрона знеструмлено підстанцію. Крім того, на Донеччині внаслідок бойових дій знеструмлювалися високовольтні підстанції та залізниця.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства енергетики України.

"Знеструмлено підстанцію та побутових споживачів", – повідомли у відомстві.

Також внаслідок бойових дій знеструмлювались високовольтні підстанції, побутові споживачі, а також залізниця у Донецькій області.

Через масовані російські атаки на українську енергосистему було втрачено 9 ГВт генеруючих потужностей.

Протягом минулої доби залучалось аварійне енергопостачання з Польщі.