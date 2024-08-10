Лукашенко заявляє про нібито "десяток збитих цілей", що летіли з України

У суботу, 10 серпня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про те, що Україна нібито порушила повітряний простір країни, а протиповітряна оборона збила кілька цілей з української сторони.
Про це пише державне агентство "БелТА" з посиланням на заяву Лукашенка.
Під час робочої поїздки в Шкловський район Лукашенко заявив, що 9 серпня о 18:10 сили військово-повітряних сил і військ ППО Білорусі було переведено в підвищену бойову готовність. Зокрема, близько десятка РСЗВ, ППО, літаків та вертоліт армії Білорусі.
Через те, що Україна нібито порушила повітряний простір країни на східному напрямку, у Костюковичському районі.
"О 19:04 на висоті 1,5 км і дальності 6,5 км силами ППО було знищено кілька цілей над територією Білорусі. Вночі і сьогодні зранку відбувається пошук того, що було знищено. Ми підозрюємо, що це ударні безпілотники", — сказав Лукашенко.
За словами Лукашенка, такими діями українці "демонструють неготовність до миру і продовжують ескалацію цієї напруженості".
Він також прокоментував операцію в Курській області, заявивши, що українські війська там просунулися на 30-35 кілометрів станом на 10 серпня.
- Відомо, що Кремль запровадив режим контртерористичної операції в Курській, Брянській та Бєлгородській областях.