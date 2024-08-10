Росіяни забирають житло в українців на окупованих територіях через борги за комнальні послуги

Щоб сплатити борг за комунальні послуги, потрібен російський паспорт. Таким чином окупанти змушують українців до примусової паспортизації.

Російські окупаційні адміністрації вигадали новий цинічний спосіб примусової паспортизації на тимчасово захоплених територіях.

Про це повідомляють у Центрі національного спротиву.

Зокрема, на сході України росіяни погрожують забрати житло у тих українців, які мають борги за комунальні послуги, але при цьому не мають паспорта РФ.

"При тому, навіть якщо у квартирі є кілька власників й один з них немає паспорта, то погрожують забрати його долю на користь "держави", — пишуть у спротиві.

Таким чином росіяни намагаються пришвидшити темпи примусової паспортизації, адже більшість українців відмовляється отримувати громадянство окупантів.