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Росіяни забирають житло в українців на окупованих територіях через борги за комнальні послуги

Щоб сплатити борг за комунальні послуги, потрібен російський паспорт. Таким чином окупанти змушують українців до примусової паспортизації.

Росіяни забирають житло в українців на окупованих територіях через борги за комнальні послуги
Фото: Центр національного спротиву

Російські окупаційні адміністрації вигадали новий цинічний спосіб примусової паспортизації на тимчасово захоплених територіях. 

Про це повідомляють у Центрі національного спротиву.

Зокрема, на сході України росіяни погрожують забрати житло у тих українців, які мають борги за комунальні послуги, але при цьому не мають паспорта РФ. 

"При тому, навіть якщо у квартирі є кілька власників й один з них немає паспорта, то погрожують забрати його долю на користь "держави", — пишуть у спротиві.

Таким чином росіяни намагаються пришвидшити темпи примусової паспортизації, адже більшість українців відмовляється отримувати громадянство окупантів.

  • Російська окупаційна влада не може виконати план з видачі паспортів РФ місцевому населенню і щоб виправити патову ситуацію, росіяни вдаються до шантажу та інших протиправних дій.
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