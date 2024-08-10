Росіяни забирають житло в українців на окупованих територіях через борги за комнальні послуги

Російські окупаційні адміністрації вигадали новий цинічний спосіб примусової паспортизації на тимчасово захоплених територіях.
Про це повідомляють у Центрі національного спротиву.
Зокрема, на сході України росіяни погрожують забрати житло у тих українців, які мають борги за комунальні послуги, але при цьому не мають паспорта РФ.
"При тому, навіть якщо у квартирі є кілька власників й один з них немає паспорта, то погрожують забрати його долю на користь "держави", — пишуть у спротиві.
Таким чином росіяни намагаються пришвидшити темпи примусової паспортизації, адже більшість українців відмовляється отримувати громадянство окупантів.
- Російська окупаційна влада не може виконати план з видачі паспортів РФ місцевому населенню і щоб виправити патову ситуацію, росіяни вдаються до шантажу та інших протиправних дій.