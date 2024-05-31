Окупанти паспортизують людей з інвалідністю на ТОТ України, щоб виконати "план" Кремля

Російська окупаційна влада не може виконати план з видачі паспортів РФ місцевому населенню і щоб виправити патову ситуацію, росіяни вдаються до шантажу та інших протиправних дій.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
У нацспротиві розповіли про випадок, який стався нещодавно у Каховці. Тут працівники окупаційної адміністрації вирішили оформити російський паспорт паралізованій жінці. Щоб доправити неповносправну у паспортний стіл, вони залучили швидку допомогу.
Це не поодинокий випадок, коли окупанти порушують права людей з інвалідністю. Зокрема уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова разом з окупаційною владою вивезли до Пензи чотирьох вихованців Олешківського будинку-інтернату для дітей з особливостями розвитку що на Херсонщині. Усі неповнолітні вихованці інтернату – недієздатні та позбавлені батьківського піклування.
У ЦНС наголошують, що міжнародне право забороняє переміщати населення з окупованих територій незалежно від віку та дієздатності. Насильницьке переміщення може розглядатися як воєнний злочин, або – як злочин проти людяності.
- Окупанти закрили диспансери на тимчасово окупованій території для українців, які не отримали російський паспорт.
- Росіяни зобов’яжуть всі освітні заклади на окупованій Україні вивішувати прапори РФ. Наразі встановлення стяга є добровільно-примусовим.