Окупанти паспортизують людей з інвалідністю на ТОТ України, щоб виконати "план" Кремля

Також росіяни незаконно вивезли до РФ чотирьох дітей з особливостями розвитку з Херсонщини.

Російська окупаційна влада не може виконати план з видачі паспортів РФ місцевому населенню і щоб виправити патову ситуацію, росіяни вдаються до шантажу та інших протиправних дій.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

У нацспротиві розповіли про випадок, який стався нещодавно у Каховці. Тут працівники окупаційної адміністрації вирішили оформити російський паспорт паралізованій жінці. Щоб доправити неповносправну у паспортний стіл, вони залучили швидку допомогу.

Це не поодинокий випадок, коли окупанти порушують права людей з інвалідністю. Зокрема уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова разом з окупаційною владою вивезли до Пензи чотирьох вихованців Олешківського будинку-інтернату для дітей з особливостями розвитку що на Херсонщині. Усі неповнолітні вихованці інтернату – недієздатні та позбавлені батьківського піклування.

У ЦНС наголошують, що міжнародне право забороняє переміщати населення з окупованих територій незалежно від віку та дієздатності. Насильницьке переміщення може розглядатися як воєнний злочин, або – як злочин проти людяності.