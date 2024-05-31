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Окупанти паспортизують людей з інвалідністю на ТОТ України, щоб виконати "план" Кремля

Також росіяни незаконно вивезли до РФ чотирьох дітей з особливостями розвитку з Херсонщини.

Окупанти паспортизують людей з інвалідністю на ТОТ України, щоб виконати "план" Кремля
Фото: ЦНС

Російська окупаційна влада не може виконати план з видачі паспортів РФ місцевому населенню і щоб виправити патову ситуацію, росіяни вдаються до шантажу та інших протиправних дій.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

У нацспротиві розповіли про випадок, який стався нещодавно у Каховці. Тут працівники окупаційної адміністрації вирішили оформити російський паспорт паралізованій жінці. Щоб доправити неповносправну у паспортний стіл, вони залучили швидку допомогу. 

Це не поодинокий випадок, коли окупанти порушують права людей з інвалідністю. Зокрема уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова разом з окупаційною владою вивезли до Пензи чотирьох вихованців Олешківського будинку-інтернату для дітей з особливостями розвитку що на Херсонщині. Усі неповнолітні вихованці інтернату – недієздатні та позбавлені батьківського піклування. 

У ЦНС наголошують, що міжнародне право забороняє переміщати населення з окупованих територій незалежно від віку та дієздатності. Насильницьке переміщення може розглядатися як воєнний злочин, або – як злочин проти людяності.

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