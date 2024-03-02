Центр нацспротиву: окупанти закрили диспансери для українців, які не отримали російський паспорт

Окупанти закрили диспансери на тимчасово окупованій території для українців, повідомляє Центр національного спротиву.

“Росіяни продовжують політику обмеження прав українців на їх рідній землі. На тимчасово окупованих територіях росіяни заборонили для українців диспансеризацію. Таким чином вони спонукають місцевих мешканців отримувати паспорт РФ”, – йдеться у повідомленнні.

Зазначається, що при отриманні паспорта РФ росіяни змушують українців писати відмову від українського громадянства, хоча це не визнається українським законодавством та не вимагається російським.

Раніше стало відомо, що росіяни зобов’яжуть всі освітні заклади на окупованій Україні вивішувати прапори РФ. Наразі встановлення стяга є добровільно-примусовим.