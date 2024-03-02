Київрада погодила Кличку-молодшому початок землеустрою під будівництво в центрі Києва
Київрада погодила Кличку-молодшому початок землеустрою під будівництво в центрі Києва
Країна ветеранів. Якою має бути ветеранська політика в Україні?
Країна ветеранів. Якою має бути ветеранська політика в Україні?
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Сили спеціальних операцій повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру
Сили спеціальних операцій повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру
Ліга чемпіонів: бій за чвертьфінал
Ліга чемпіонів: бій за чвертьфінал
Швеція в НАТО. Епоха нейтралітетів минула
Швеція в НАТО. Епоха нейтралітетів минула
Повітряні сили ЗСУ знищили ще один ворожий СУ-34 та 14 "Шахедів"
Повітряні сили ЗСУ знищили ще один ворожий СУ-34 та 14 "Шахедів"
Законопроєкт про Україну можуть винести на голосування Конгресу без згоди спікера
Законопроєкт про Україну можуть винести на голосування Конгресу без згоди спікера
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
ГоловнаСуспільствоВійна

Кошти на підтримку України треба знайти негайно, – міністр оборони Фінляндії

Хяккянен вважає, що Європа не усвідомила серйозності війни крізь призму історії та не надала Україні достатньої підтримки.

Кошти на підтримку України треба знайти негайно, – міністр оборони Фінляндії
Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен закликав Захід посилити підтримку України, повідомляє Yle.

За словами Хяккянена, Європа не усвідомила серйозності війни крізь призму історії та не надала Україні достатньої підтримки.

Він зауважив, що мета ЄС – поставити Україні мільйон артилерійських снарядів цього року. Чехія раніше повідомила, що виявила 800 тисяч одиниць артилерійських боєприпасів у країнах за межами ЄС. Країна звернулася до інших країн ЄС та НАТО із проханням допомогти у фінансуванні закупівель.

Оцінна вартість боєприпасів становить близько 1,3 млрд. євро. Рішення про фінансування поки що не прийнято.

“Гроші на підтримку озброєнь в Україні мають знайти негайно”, – заявив Хяккянен.

Також глава Міноборони наголосив на важливості збільшення власного виробництва озброєнь у країнах ЄС. Певні успіхи у цьому вже є, наголосив Хяккянен.

“Європейські країни змогли збільшити власне виробництво, і вони близькі до досягнення мети”, – сказав Хяккянен.

Нещодавно видання Bloomberg повідомило, що Україна може у наступні тижні отримати знайдені Чехією артилерійські снаряди. Подробиці про ці угоди поки не розголошуються.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies