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Міноборони планує у цьому році відійти від практики, коли аптечки привозять на фронт волонтери

У відомстві заявили, що все забезпечення має взяти на себе держава.

Міноборони планує у цьому році відійти від практики, коли аптечки привозять на фронт волонтери
Фото: Telegram/Zelenskiy

Україна отримала від Німеччини 50 тисяч нових аптечок, які вже надійшли на склади та найближчим часом будуть передані у війська. Загалом же укладено договір на 500 тисяч аптечок. Про це повідомляє Міністерство оборони України. 

“Сьогодні перевірила якість та наповнення аптечок, які вже надійшли на склади за контрактом з урядом Німеччини, – залишилася задоволеною. На сьогодні вже маємо 50 тисяч, загалом же укладено договір на 500 тисяч аптечок. Кожну з них будемо ще доукомплектовувати додатковим турнікетом та оклюзійною пов’язкою (спеціальний пластир для закриття ран в грудній клітці, – ред.)”, –розповіла заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.

Вона зазначила, що зараз готуються до підписання нові контракти, які повністю забезпечать потреби Збройних Сил України.

“Ми маємо відійти від практики, коли аптечки привозять на фронт волонтери. Все забезпечення має взяти на себе держава. В цьому році ми вирішимо це питання”, – наголосила вона.

Нещодавно Південна Корея передала Україні 10 “швидких”, загалом країна планує передати 100 автівок. За майже два роки повномасштабної війни Росія пошкодила 103 автівки екстреної медичної допомоги, 258 знищила та ще 125 захопила.

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