Унаслідок ударів російської армії у Нікопольському районі Дніпропетровщини пошкоджено 16 приватних будинків.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Агресор дронами-камікадзе та артилерією вдарив по Нікополю, Червоногригорівській і Марганецькій громаді.

Також пошкодження отримали 12 господарських споруд, авто, теплиці, газогони, лінія електропередач, транспортне підприємство і 20 сонячних панелей.

Обстеження уражених територій триває. Наслідки уточнюються.

Фото: Телеграм-канал Сергія Лисака

Фото: Телеграм-канал Сергія Лисака

Раніше стало відомо, що через атаку ворога постраждали дві жінки – 65 та 66 років. Їм надали меддопомогу.