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Повітряні сили атакували ворожі Су-34 та Су-35. Очікуємо підтвердження бажаного результату, - Олещук

Противник продовжує атакувати на східному напрямку.

Повітряні сили атакували ворожі Су-34 та Су-35. Очікуємо підтвердження бажаного результату, - Олещук
Фото: Military Media

Повітряні сили ЗСУ атакували два ворожих літака на східному напрямку.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

"Противник продовжує атакувати на східному напрямку із застосуванням керованих авіабомб із літаків тактичної авіації. Щойно відбулось бойове застосування зенітних керованих ракет по двох ворожих літаках Су-34 та Су-35. Очікуємо підтвердження бажаного результату!", - написав він у Telegram.

"Літати окупантам стає дедалі важче, та ми потребуємо більше систем, більше зброї, аби очистити наше небо!", - додав він.

Раніше Олещук оприлюднив відео палаючого російського літака Су-34, який збили учора.

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