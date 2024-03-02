Повітряні сили атакували ворожі Су-34 та Су-35. Очікуємо підтвердження бажаного результату, - Олещук

Повітряні сили ЗСУ атакували два ворожих літака на східному напрямку.
Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
"Противник продовжує атакувати на східному напрямку із застосуванням керованих авіабомб із літаків тактичної авіації. Щойно відбулось бойове застосування зенітних керованих ракет по двох ворожих літаках Су-34 та Су-35. Очікуємо підтвердження бажаного результату!", - написав він у Telegram.
"Літати окупантам стає дедалі важче, та ми потребуємо більше систем, більше зброї, аби очистити наше небо!", - додав він.
Раніше Олещук оприлюднив відео палаючого російського літака Су-34, який збили учора.
- 23 лютого в Повітряних силах ЗСУ повідомили про збиття російського літака А-50. За даними Повітряних сил, у ворога це вже третя втрата А-50. Раніше аналогічний літак вивели з ладу білоруські партизани на авіабазі Мачулищі в лютому 2023 року, а 14 січня 2024 року Повітряні сили ЗСУ збили літаки А-50 та Іл-22.
- За останніми даними Генштабу ЗСУ, Росія від початку повномасштабного вторгнення втратила 346 літаків.