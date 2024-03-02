Внаслідок ворожого обстрілу Херсонщини постраждали працівники поліції

На Херсонщині через російський обстріл постраждали двоє поліцейських, також пошкоджено службові автомобілі.
Про це повідомили в поліція Херсонської області.
Внаслідок вибуху ворожого БпЛА двоє працівників Каховського районного відділу поліції віком 36 та 37 років отримали вогнепальні поранення різних частин тіла, їх доправили до лікарні.
А в Бериславі FPV-дрон пошкодив службовий автомобіль поліції, працівники не постраждали. У Зміївці через скид вибухівки з ворожого дрона також пошкоджень зазнав службовий автомобіль поліції.