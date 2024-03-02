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Внаслідок ворожого обстрілу Херсонщини постраждали працівники поліції

У Бериславі росіяни скинули на службовий автомобіль FPV-дрон.

Внаслідок ворожого обстрілу Херсонщини постраждали працівники поліції
Фото: поліція Херсонської області

На Херсонщині через російський обстріл постраждали двоє поліцейських, також пошкоджено службові автомобілі.

Про це повідомили в поліція Херсонської області.

Внаслідок вибуху ворожого БпЛА двоє працівників Каховського районного відділу поліції віком 36 та 37 років отримали вогнепальні поранення різних частин тіла, їх доправили до лікарні.

А в Бериславі  FPV-дрон пошкодив службовий автомобіль поліції, працівники не постраждали. У Зміївці через скид вибухівки з ворожого дрона також пошкоджень зазнав службовий автомобіль поліції.

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