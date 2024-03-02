Росіяни скинули ФАБ-250 на Куп'янськ, є постраждалі

Чоловік перебував в авто на моент удару.

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Росіяни вдарили вранці по місту Куп'янськ Харківської області. Внаслідок удару постраждав цивільний, повідомляють у поліції Харківської області.

За інформацією поліції, постраждав 54-річний цивільний. Чоловіка з пораненнями доставили до місцевої лікарні.

"2 березня о 9:20 стався обстріл міста Куп'янськ попередньо КАБ-250. Пошкоджений легковий автомобіль пораненого чоловіка. За адресою терміново виїхали працівники слідчо-оперативної групи, криміналісти та вибухотехніки", — ідеться у повідомленні.

Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження.