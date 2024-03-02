Головне за ніч та ранок суботи, 2 березня: удар по Одесі, ще один збитий СУ-34, бої на Авдіївському і Новопавлівському напрямках

Унаслідок нічної ворожої атаки безпілотників в Одесі загинули двоє людей. Ці оновлені дані повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

Постраждало восьмеро людей, серед яких 3-річна дитина. Дорослі госпіталізовані, їхній стан оцінюється як середньої тяжкості.

За словами посадовця, "шахеди" пошкодили житлові багатоповерхові будинки. На місці влучань працюють відповідні служби, розбирають завали, під якими можуть перебувати люди.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 82 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав 9 ракетних та 100 авіаційних ударів, здійснив 161 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах, ідеться у ранковому зведенні Генштабу.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 24 атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки та Урожайного Донецької області, де ворог 29 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Авіація сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 2 березня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 960 росіян, 47 артсистем, 29 броньовиків ворога та 14 танків. Загалом Росія вже втратила в Україні 415 640 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

У ніч на 2 березня РФ атакувала Україну трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-35 з ТОТ Херсонської і Донецької областей та 17-ма ударними безпілотниками типу "Shahed" з Приморсько-Ахтарська – РФ, Балаклеї – Крим, повідомляють у Повітряних силах.

До відбиття повітряного нападу залучили зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Сили ППО знищили 14 ворожих "шахедів" та Су-34.

В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено 14 "шахедів" у межах Одеської, Миколаївської, Запорізької, Харківської, Сумської, Дніпропетровської областей.

На жаль, внаслідок влучань та падіння уламків на Одещині та Харківщині є загиблі та постраждалі.

У п’ятницю, 1-го березня, близько 09.00, на східному напрямку знищено ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34, який намагався завдати удару по позиціях ЗСУ керованими авіабомбами.

У Німеччині служба розвідки розпочала розслідування щодо потрапляння до росіян запису, на якому високопоставлені військовослужбовці Бундесверу обговорюють знищення Кримського мосту ракетами Taurus.

Як повідомляє Spiegel, розмову нібито командувача повітряних сил Інго Герхарца з іншим генералом та кількома офіцерами виклали в мережу російські пропагандисти. Темою спілкування стала передача Україні далекобійних ракет та удари ними по "мосту на сході".

За попередніми даними, запис є автентичним, а його генерування штучним інтелектом у німецькій розвідці практично виключають. У розвідці з'ясували, що генерали знехтували заходами безпеки: говорили через незахищений канал, а один з них був в цей час у Сінгапурі та використав свій особистий мобільний телефон.

Наразі спецслужби перевіряють, чи не потрапили до росіян інші дані, які стосуються сфери оборони.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!